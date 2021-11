Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de altertă pe tot teritoriul țării, începând cu 9 noiembrie 2021. Rămân în vigoare toate restricțiile adoptate în 25 octombrie: masca este obligatorie peste tot, inclusiv pe stradă, accesul la mai multe activități se face doar pe baza certificatului verde, magazinele au program mai scurt.

În cazul copiilor cu vârsta sub cea de la care este autorizată vaccinarea, aceştia pot intra în zonele unde se impune obligativitatea certificatului verde numai dacă sunt însoţiţi de adulţi care sunt vaccinaţi.

În clădirile publice, instituții oficiale, este obligatorie prezentarea certificatului verde (care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea) pentru toţi cei care NU lucrează în acea clădire („vizitatori”). Măsura se aplică și în cazul clădirilor private în care se află peste 50 de persoane.

Există și o excepție notabilă: accesul în sediile tribunalelor și parchetelor NU se face în baza certificatului verde deoarece noile restricții stabilite de autorități nu vizează activitatea acestora.

De asemenea, acolo unde este posibil, programul de lucru trebuie să se desfăşoare în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puţin 50% din angajaţi.

Doar persoanele vaccinate sau cele care au avut COVID-19 se mai pot caza la hotelurile din România, în următoarele 30 de zile.

Și la piscine, săli de fitness, săli de sport, săli de jocuri și locuri de joacă pentru copii accesul se face pe baza certificatului verde.

Documentul este solicitat și în instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producție de film și audiovizuală, instituții de spectacole și/sau concerte, școli populare de artă și meserii, fie că își desfășoară activitatea în spații închise sau deschise.

De asemenea, în restaurante, cafenele, cofetării, unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate este necesar pentru acces certificatul verde.

Masca de protecţie – purtată astfel încât să acopere nasul și gura – redevine obligatorie peste tot în țară, în toate spaţiile publice, indiferent dacă sunt închise sau deschise, la locul de muncă şi în mijloacele de transport în comun.

Această măsură are și excepții, care îi privesc pe copiii mici, preoți sau cei care fac sport.

Circulaţia persoanelor nevaccinate și netrecute prin boală în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 22:00-05:00, este interzisă cu anumite excepţii (deplasare la/de la locul de muncă, urgențe medicale etc.) pentru care este nevoie de completarea unei declarații pe proprie răspundere.

Cei care circulă după ora 22:00 trebuie să poată prezenta certificatul verde (pe hârtie sau format electronic).

Toți agenţii economici (magazine, restaurante, săli de fitness etc) trebuie să închidă la ora 21:00.

Barurile, cluburile şi discotecile se închid.

Sunt interzise evenimentele private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), concertele şi spectacolele cu public, precum și accesul spectatorilor la competiţiile sportive.

Activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

Cinematografele, sălile de fitness sau locurile de joacă rămân deschise pentru cei cu certificat verde la 30% din capacitate.

Se propune exceptarea persoanelor, de la măsurile prevăzute în prezenta hotărâre, care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.