Absolvenții clasei a 8-a din întreaga țară au intrat în cea mai importantă și emoționantă etapă a admiterii la liceu pentru noul an școlar. Procesul a trecut la nivelul următor odată cu deschiderea oficială a sesiunii pentru completarea fișelor de opțiuni. Ministerul Educației avertizează că o singură greșeală sau un număr prea mic de coduri trecute pe foaie îi poate lăsa pe elevi nerepartizați, chiar dacă au obținut medii mari la examenul de Evaluare Națională.

Conform calendarului oficial aprobat de autorități, completarea fișelor de opțiuni se desfășoară în perioada 13-20.07.2026. În acest interval, tinerii, sprijiniți de părinți și de profesorii diriginți, trebuie să își calculeze bine șansele și să completeze lista cu specializările dorite. Toate aceste date sunt introduse ulterior în aplicația informatică națională. Inspectoratele școlare le recomandă candidaților să treacă în fișă un număr cât mai mare de opțiuni, ordonate strict în funcție de preferințe, pentru a evita riscul major de a rămâne pe din afară în prima etapă de repartizare.

Măsura este valabilă și pentru elevii care nu au ocupat locurile speciale destinate candidaților de etnie romă sau celor cu cerințe educaționale speciale. Aceștia, alături de cei care au renunțat în scris la locurile prealocate, își vor completa opțiunile în perioada 15-17.07.2026. Regulamentul se aplică atât pentru absolvenții din promoția curentă, cât și pentru cei din anii trecuți care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani. Emoțiile vor atinge cote maxime în data de 22.07.2026, zi în care ministerul va rula algoritmul de repartizare computerizată. Imediat după afișarea listelor, în perioada 23-28.07.2026, elevii admiși vor trebui să își depună fizic dosarele de înscriere la secretariatele noilor unități de învățământ. Cei care vor avea ghinionul să rămână nerepartizați acum vor mai avea o șansă abia în luna august, în cadrul celei de-a 2-a etape de admitere, programată în zilele de 17 și 18.08.2026.

O noutate extrem de importantă pe care elevii și părinții trebuie să o aibă în vedere este structura mediei de admitere. În acest an, ierarhia este stabilită exclusiv pe baza mediei generale obținute la Evaluarea Națională, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Notele din clasele 5-8 au fost eliminate complet din formula de calcul și nu mai pot mări media finală. Cu toate acestea, notele din gimnaziu nu dispar de tot, ele rămânând principalul criteriu de departajare în cazul în care mai mulți candidați se află la perfectă egalitate pe ultimele locuri dintr-o clasă. Dacă egalitatea persistă și după analizarea mediilor din gimnaziu, softul va lua în calcul notele de la probele scrise de limba română și matematică. În situația extremă în care doi candidați au exact aceleași note la toate capitolele, ministerul îi va declara pe amândoi admiși la liceul respectiv, chiar dacă se va depăși numărul maxim de locuri aprobat inițial pentru clasa respectivă.