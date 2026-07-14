Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea oficială a Programului Rabla 2026 pentru persoanele fizice. Înscrierile vor începe pe 20 iulie 2026, la ora 10:00, iar cei care doresc să își înlocuiască autoturismele vechi vor putea solicita finanțare prin aplicația online a instituției. Ediția din acest an vine cu un buget substanțial majorat, dar și cu o premieră importantă: mașinile cu motoare diesel au fost eliminate complet de la finanțare.

Sesiunea de înscriere din acest an se va desfășura în perioada 20 iulie 2026 – 31 decembrie 2026, cu mențiunea că aplicația se poate închide mult mai devreme dacă fondurile se vor epuiza. Autoritățile le recomandă cetățenilor să își pregătească din timp documentele, având în vedere bătaia mare pe tichete din anii precedenți. Pentru această ediție, bugetul total alocat este de 300 de milioane de lei. Președintele instituției, Florin Bănică, a subliniat că scopul principal rămâne reducerea poluării și sprijinirea românilor care vor mașini noi și eficiente.

Banii au fost împărțiți strategic pentru a acoperi toate preferințele șoferilor. Astfel, 165 de milioane de lei sunt destinate mașinilor cu motoare termice pe benzină sau GPL și modelelor hibride standard. Alte 120 de milioane de lei vor merge către autoturismele plug-in hybrid, cele 100% electrice sau cele pe hidrogen, în timp ce 15 milioane de lei sunt rezervate pentru motociclete simple și electrice.

Valoarea ecotichetelor variază considerabil în funcție de tehnologia aleasă. Cei care cumpără o mașină pur electrică primesc un sprijin de 18500 de lei. Pentru un model plug-in hybrid sau o motocicletă electrică, statul oferă 15000 de lei, în timp ce pentru un hibrid clasic suma este de 12000 de lei. Românii care optează pentru motoare termice pe benzină ori GPL, sau pentru o motocicletă simplă, vor beneficia de un tichet de 10000 de lei. Marea noutate rămâne însă interzicerea modelelor diesel, măsură prin care autoritățile vor să accelereze tranziția către un aer mai curat în orașe.

Sursa foto: Facebook – Ministerul Mediului, România