Prima sesiune a examenului de Bacalaureat a început astăzi, 8 iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Peste câteva săptămâni pline de emoții, absolvenții de liceu vor susține probele scrise, primele rezultate finale urmând să fie afișate la mijlocul lunii iulie.

Maratonul examenelor din această vară a pornit oficial. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, prima etapă este dedicată competențelor. Astfel, în perioada 8-10 iunie, elevii trec prin proba de comunicare orală în limba română, urmată în zilele de 10 și 11 iunie de evaluarea la limba maternă pentru minoritățile naționale. Între 11 și 12 iunie se va desfășura proba la o limbă de circulație internațională, iar calendarul competențelor se va încheia în intervalul 15-17 iunie cu evaluarea abilităților digitale.

Adevăratele provocări încep însă la finalul lunii, când sunt programate probele scrise, toate organizate sub supraveghere audio-video permanentă pentru a garanta o corectitudine deplină. Pe 29 iunie va avea loc proba la Limba și literatura română, pe 30 iunie cea obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie proba la alegere. Elevii minorităților naționale vor susține testarea la limba maternă pe 3 iulie.

Regulile din centrele de examinare rămân extrem de severe în acest an. Candidații nu au voie să introducă în săli ghiozdane, sacoșe sau poșete, acestea fiind lăsate în spații special amenajate. De asemenea, este strict interzis accesul cu telefoane mobile, căști, ceasuri inteligente sau orice alte dispozitive electronice. Tentativele de fraudă, discuțiile sau schimbul de ciorne atrag eliminarea imediată din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost utilizate sau nu. Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe 7 iulie, zi în care încep și contestațiile, iar notele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Inspectoratele școlare și conducerile liceelor le recomandă tuturor candidaților să citească cu atenție regulamentele oficiale afișate la aviziere și să își gestioneze cu calm timpul de lucru, subliniind că respectarea cu strictețe a normelor și o pregătire constantă reprezintă singura cale sigură către obținerea mediei de promovare la acest examen al maturității.