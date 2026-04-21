Județul Sălaj intră oficial pe harta județelor care mizează pe tehnologie și inovație pentru a atrage investitori de top. Președintele Consiliului Județean, Dinu Iancu-Sălăjanu, a semnat astăzi contractul pentru proiectarea și execuția Parcului de Specializare Inteligentă Hereclean. Proiectul, o premieră pentru economia locală, promite să transforme comuna de lângă Zalău într-un hub tehnologic modern, oferind facilități de ultimă generație pentru antreprenorii care caută performanță și dezvoltare.

Viitorul parc industrial de la Hereclean se va întinde pe o suprafață de peste 127.000 de metri pătrați, din care aproape 100.000 sunt rezervați exclusiv viitorilor investitori. Proiectul prevede amenajarea a 21 de parcele dotate cu utilități complete, drumuri moderne, parcări, zone verzi și chiar piste pentru biciclete. Poziționarea strategică pe drumul județean 110G și conexiunea rapidă cu municipiul Zalău fac din acest amplasament o destinație extrem de atractivă pentru afacerile axate pe cercetare și tehnologii de vârf.

Din punct de vedere financiar, proiectul beneficiază de un sprijin solid: 3,5 milioane de euro prin Programul Regio Nord-Vest, la care se adaugă granturi europene record, în valoare de 5,6 milioane de euro, destinate special IMM-urilor care își vor stabili sediul în parcul administrat de SC Silvania Park SRL. Semnarea acestui contract marchează trecerea de la planuri pe hârtie la fapte concrete pentru mediul de afaceri sălăjean.

Prin semnarea acestui contract, administrația județeană nu construiește doar drumuri și rețele de utilități, ci pune piatra de temelie pentru o nouă mentalitate economică în Sălaj. Parcul de la Hereclean reprezintă șansa tinerilor specialiști din județ de a găsi locuri de muncă înalt calificate acasă, demonstrând că „Țara Silvaniei” are viziunea necesară pentru a deveni un pol de inovație competitiv în regiunea de Nord-Vest.