Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a dat startul procesului de preadmitere pentru anul universitar 2026-2027. Viitorii studenți își pot crea deja dosarele de înscriere pe platforma online a universității, beneficiind de o etapă complementară admiterii din luna iulie. Această sesiune timpurie este deschisă la mai multe facultăți din cadrul instituției, oferind candidaților șansa de a-și asigura din timp un loc la programele de studii dorite.

Veste importantă pentru absolvenții de liceu și viitorii studenți. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România, a deschis oficial porțile pentru noul an universitar 2026-2027. Începând de luni, 15 iunie 2026, a fost lansat procesul de preadmitere, o etapă extrem de utilă, concepută pentru a veni în sprijinul candidaților.

Această sesiune de preadmitere reprezintă o etapă complementară celei de-a doua sesiuni principale, care se va desfășura în mod tradițional în luna iulie. Prin acest demers, UBB oferă tinerilor posibilitatea excelentă de a se înscrie din timp la programele de studii dorite. Fiecare facultate implicată își stabilește propriile condiții specifice și un calendar bine definit, adaptat cerințelor speciale ale specializărilor sale.

Procedura este simplificată și se desfășoară online, însă regulile diferă în funcție de situația școlară actuală a fiecărui candidat în parte. Astfel, pentru facultățile care organizează această sesiune specială, candidații pot iniția dosarele personale de admitere sub 2 forme distincte.

Prima situație se aplică celor care au absolvit deja examenul de maturitate în anii precedenți. În cazul în care un candidat se află deja în posesia unei diplome de bacalaureat sau a unui act echivalent, procesul este direct și rapid. Acesta își poate alege opțiunile de studiu direct în platformă, poate încărca documentele solicitate, efectuează plata taxei de înscriere și trimite dosarul finalizat direct către comisia de admitere pentru evaluare.

Cea de-a doua situație vizează direct absolvenții din promoția curentă, care încă nu au susținut sau nu au primit rezultatele finale. Dacă un candidat nu are încă diploma de bacalaureat, platforma îi permite să facă primii pași esențiali. Acesta își poate alege opțiunile preferate și poate începe încărcarea documentelor de identitate disponibile. Totuși, dosarul nu va putea fi finalizat sau trimis spre validare până când nu este încărcată efectiv diploma de bacalaureat. Imediat ce intră în posesia actului de studiu, candidatul are obligația să revină asupra dosarului electronic, să adauge diploma, să achite taxa corespunzătoare și să transmită complet setul de documente către comisie.

Printre facultățile de top din cadrul Universității Babeș-Bolyai care dau startul completării dosarelor în această perioadă se numără Facultatea de Matematică și Informatică, un pol de excelență în tehnologie. Urmează Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, recunoscută pentru laboratoarele sale moderne, dar și Facultatea de Biologie și Geologie, destinația perfectă pentru pasionații de cercetare a naturii.

Absolvenții sunt încurajați să consulte paginile oficiale ale fiecărei facultăți pentru a nu rata termenele-limită stabilite pentru depunerea documentelor online.