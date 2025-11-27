O statuie ecvestră, reprezentându-l pe domnitorul Mihai Viteazul călare, realizată din bronz, a fost inaugurată la Zalău. Evenimentul s-a bucurat de un mare interes din partea publicului.

Statuia ecvestră, inaugurată la Zalău, aduce un omagiu domnitorului Mihai Viteazul, o personalitate importantă în istoria României, cunoscut pentru realizarea primei uniri a principatelor române – Moldova, Țara Românească și Transilvania- în anul 1600. În județul Sălaj , domnitorul are o importanță istorică deosebită, legată de bătălia de la Guruslău din 1601, unde Mihai Viteazul a obținut o victorie importantă.

La ceremonia de inaugurare a statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul au participat atât oficialități locale, cât și Preasfințitul Părinte Episcop Benedict Bistrițeanul, Episcopul Sălajului. Acesta a fost prezent la ceremonie și a participat la oficierea serviciului religios de sfințire a monumentului, alături de alți preoți locali.

În cadrul evenimentului, Preasfințitul Benedict a susținut și un discurs, subliniind importanța domnitorului Mihai Viteazul ca simbol al unității naționale, în contextul actual național și European.

La eveniment au participat, din cadrul oficialităților locale, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, primarul municipiului Zalău, care a fost și gazda evenimentului – Florin Florian, deputatul Ionel Ciunt, șefi ai instituțiilor locale deconcentrate și reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Noua statuie ecvestră nu este doar o operă de artă, ci și un simbol puternic al identității locale, menită să inspire generațiile viitoare și să reamintească constant de valorile istorice ale orașului. Autoritățile locale speră ca monumentul să devină un punct de referință important pe harta culturală și turistică a Zalăului.