Fermierii nu vor mai primi subvenții pentru animalele cu crotalii mai vechi de 7 ani. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a punctat că vor fi subvenţionate animalele tinere care se opresc în ferme pentru creşterea efectivelor.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat:

„Este pentru prima oară în România când proiectele pe fonduri europene au fost schiţate, astfel încât cine vrea să facă zootehnie pe parte de suine are fonduri alocate separat, pe bovine separat, ovine şi păsări separat. Mai mult de atât, am discutat cu toate asociaţiile, atât în sectorul bovin şi ovin, am luat decizia şi nu mă pot abate de la această decizie că acele crotalii care sunt mai vechi de 7 ani vor trece într-o bază inactivă, pentru că ne dorim să avem creştere de efective de animale, ne dorim să avem o genetică bună şi practic acele animale nu vor mai fi subvenţionate începând de anul următor. Vor fi subvenţionate tot ceea ce înseamnă în sectorul ovin, partea de mieluţe care se opresc în ferme, să creştem efectivul”, a declarat Florin Barbu

Ministrul a subliniat că producţia autohtonă de cereale trebuie integrată în zootehnie, acest lucru fiind foarte important pentru crescătorii de vite în special, iar în acest scop se va acorda o subvenţie de 460 euro pe hectar.

„Aşa se va întâmpla şi la junicile atât de carne, cât şi de lapte, pentru că rolul nostru este să creştem partea de zootehnie şi efectivele de animale în România. Vă spun un lucru: atâta timp cât avem zootehnie, nu mai trebuie să exportăm cereale din România, pentru că România produce cantităţi enorme de cereale şi nu mai trebuie să plece la export, ele trebuie integrate în zootehnie şi mi se pare un lucru foarte important pentru crescătorii de vacă de lapte şi pentru crescătorii de vacă de carne. Am găsit o modalitate, am negociat-o la Bruxelles şi vor primi, (…) în total, o subvenţie de 460 euro pe hectar, pentru că nu vrem să mai aducem lapte de import, nu vrem să mai aducem carne de vită din import. Mai mai mult, prin aceste măsuri şi în ultimii doi ani carnea de de vită, exportul la carnea de vită a crescut de trei ori (…) Mai avem un program foarte ambițios și eu, în calitate de ministru, mi l-am asumat, chiar dacă am deranjat alte județe, și anume: toți banii pentru instalarea tinerilor fermieri – aproape 170 de milioane de euro – vor merge direct către legumicultori, cu un sprijin de 70.000 de euro, cu intensitate de 100%, pentru a-și achiziționa echipamente de încălzit și combustibilul de 40.000 de euro pe o perioadă de trei ani.Ne dorim acest lucru pentru că vrem să eliminăm legumele din import și să producem aproape în tot timpul anului legume în spații protejate. Am mers concomitent cu realizarea celor 15 centre de legume și fructe în România, pentru că fermierii noștri nu trebuie să se tot roage de anumiți retaileri să-și vândă marfa. Rolul statului român este să integreze fermierii în magazinele din România. Fermierii trebuie să se ocupe de exploatații, să își primească banii la momentul la care își aduc marfa în centrele de colectare, iar noi ca stat trebuie să asigurăm sumele necesare și perioada de încasare în relațiile pe care le vom avea cu retailerii din România”, a declarat Florin Barbu.