Echipa Steaua Bucureşti a ratat, în deplasare, calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ce a fost învinsă de formaţia azeră Khilasedichi Baku. A fost nevoie de ”set de aur” pentru stabilirea echipei calificate mai departe.

Echipa Steaua Bucureşti a ratat , în deplasare, calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ce a fost învinsă de formaţia azeră Khilasedichi Baku. A fost nevoie de ”set de aur” pentru stabilirea echipei calificate mai departe.

Steaua a pierdut cu 1-3 meciul retur turul I preliminar al Challenge Cup. În prima manşă, steliştii au câştigat cu 3-0, astfel că a fost nevoie de disputarea ”setului de aur” pentru departajare.

După victoria clară de la București, echipa românească a început greu manșa retur din Azerbaidjan, gazdele reușind să se desprindă la 2-0 la seturi. Steaua a revenit în joc în setul al treilea, câștigat categoric cu 25-15, și a avut două șanse de calificare în setul patru, când a condus cu 24-22. Totuși, Khilasedichi a reușit să întoarcă situația și s-a impus cu 28-26.

Astfel, calificarea în faza principală a competiției europene s-a dus în „setul de aur”. Echipa din Baku s-a impus cu scorul de 15-13 şi s-a calificat mai departe.

Steaua Bucureşti a ajuns în Challenge Cup în urma câştigării Cupei Balcanice.

În faza 16-lor a obţinut calificarea şi Arcada Galaţi, 3-0 şi 3-1 cu formaţia finlandeză Levoranta Sastamala.

Meciurile din faza 16-lor se joacă din 7 ianuarie 2026. SCM Zalău a fost repartizată direct în această fază.

România are două echipe calificate în faza principală a Cupei Challenge, SCM Zalău, care va întâlni Budva, din Muntenegru, și Arcada Galați, care va juca împotriva echipei portugheze Benfica Lisabona.

CS Dinamo, continua în Cupa CEV, urmând să joace în şaisprezecimile de finală contra echipei bulgare Lokomotiv Avia Plovdiv.