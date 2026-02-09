Steaua se impune la Zalău și își consolidează poziția de lider în Divizia A1.

SCM Zalău a pierdut cu 1–3 în fața echipei Steaua București, în Sala Sporturilor ”Gheorghe Tadici” din Zalău, într-un meci din etapa a 16-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Într-o atmosferă tensionată în Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”, SCM Zalău a cedat în fața celor de la CSA Steaua București, în derby-ul etapei a 16-a a Diviziei A1 la volei masculin. Deși au luptat de la egal la egal în primele două seturi, zălăuanii nu au reușit să mențină ritmul impus de liderul campionatului.

SCM Zalău a pierdut cu 1–3, pe seturi 23-25, 25-19, 14-25, 17-25, în fața Stelei București. Doar primele două seturi au fost disputate serios, primul intrând în contul bucureștenilor, al doilea în cel al gazdelor.

Apoi, băieții lui Marcelo Franckowiak și-au impus jocul. Excelenți în atac, dar și la blocaj, steliștii pleacă de la Zalău cu toate punctele și rămân pe primul loc în Divizia A1.

Această victorie le permite celor de la Steaua să rămână în fotoliul de lider, în timp ce SCM Zalău trebuie să se replieze rapid pentru a rămâne în cursa pentru primele locuri ale clasamentului.

SCMU Craiova câștigă la Dobroești, cu CSM București, scor 3-0, dar emoțiile au fost prezente pentru elevii lui Dan Pascu. Mai ales în primul set, acolo unde gazdele au avut 4 mingi de set, la 24-20. Le-au pierdut pe toate și au cedat setul 24-26.

Arcada Galați confirmă forma excelentă din ultimul timp. Echipa antrenată de Sergiu Stancu a câștigat în fața Rapidului în minimum de seturi, 3-0, și-și trece în cont a 11-a victorie consecutivă în Divizia A1.

Nicio șansă pentru Rapid în fața unei echipe în care au venit atacuri din toate părțile.

Unirea Dej își ia revanșa în fața echipei Știința București, pentru înfrângerea dramatică, din tur, și câștigă fără set pierdut, cu scorul de 3-0. Un succes care îî consolidează locul 9, dar rămâne departe de ultima poziție din play-off, pe care se află chiar de Știința București.