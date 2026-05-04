Veste șoc în handbalul românesc! CSA Steaua București, cea mai titrată echipă din istorie, a fost depunctată în liga secundă din cauza datoriilor către foști jucători. În timp ce echipa luptă pentru revenirea în prima ligă, gloriile clubului trag un semnal de alarmă disperat: secția de handbal ar putea fi desființată definitiv, lăsând în urmă un palmares uriaș și decenii de istorie glorioasă.

Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Handbal a dictat scăderea a trei puncte din clasament pentru „militari”, după neplata restanțelor financiare către jucătorii Nemanja Grbovic, Marko Davidovic și Admir Ahmetasevic. Deși Steaua rămâne lider în divizia secundă și păstrează șanse mari de promovare, viitorul clubului este sub un mare semn de întrebare.

Legende ale sportului precum Cristian Gațu, Radu Voina sau Gheorghe Goran au trimis o scrisoare deschisă către ministrul Apărării, Radu-Dinel Miruță, cerând stoparea desființării secției. Aceștia acuză un amatorism managerial care durează de două decenii și care a dus echipa de la câștigarea Cupelor Campionilor în 1968 și 1977, la rușinea retrogradării în eșalonul secund. Cu un buget de 1,5 milioane de euro irosiți într-un sezon dezastruos, echipa care a dat nume uriașe precum Ștefan Birtalan sau Vasile Stângă riscă să dispară definitiv de pe harta handbalului, într-un moment în care performanța la nivel național este oricum în suferință.Pentru un club care a scris istorie pe marile scene ale lumii, lupta de astăzi nu se mai dă doar pe parchet pentru puncte, ci în birouri, pentru supraviețuirea unui simbol care pare tot mai abandonat de propriul sistem.