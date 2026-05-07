S-au împlinit patru decenii de când fotbalul românesc a atins cerul Europei. Generația de aur a Stelei, care în 7 mai 1986 cucerea Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, a fost invitată oficial în Parlamentul României. Într-o atmosferă plină de emoție, eroii care au învins Barcelona au cerut statului român o recunoaștere egală pentru toți componenții lotului care au făcut posibil „miracolul de la Sevilla”.

La 40 de ani de când Helmuth Duckadam apăra patru penalty-uri consecutive, colegii săi de generație au pășit în plenul Camerei Deputaților. De la veteranii Tudorel Stoica, Victor Pițurcă sau Puiu Iordănescu, până la „tinerii” de atunci, Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, campionii au fost primiți cu respect și aplauze. Marele absent a fost chiar „Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam, plecat dintre noi, dar a cărui amintire a dominat evenimentul.

Momentul festiv a fost dublat de un mesaj ferm transmis de Gabi Balint. Acesta a solicitat ca toți jucătorii din lotul de atunci să primească indemnizația de merit, subliniind discrepanța actuală, în care doar trei fotbaliști mai beneficiază de acest drept.

„O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit, un gest firesc. Pentru ceilalți însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită. Credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură”, a declarat Balint de la tribuna Parlamentului.

Prezent la eveniment, deputatul Lucian Bode a salutat prezența gloriilor steliste, descriind ceremonia ca pe o întâlnire cu istoria:

„Respect pentru acești campioni care au adus României una dintre cele mai mari victorii sportive din toate timpurile. Unele momente nu se uită niciodată!”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Chiar și după 40 de ani, ecoul succesului de la Sevilla rămâne singurul reper de neatins al fotbalului nostru. Rămâne de văzut dacă statul român va onora apelul campionilor, oferindu-le tuturor recunoașterea pe care o merită pentru singura Cupă a Campionilor Europeni din palmaresul României.