Printr-o postare pe pagina de socializare, juristul CSA Steaua a scris că a trimis o solicitare oficială la FIFA și la UEFA pentru a semnala un presupus ”furt de identitate” comis de FCSB, dar și că echipa lui Gigi Becali a primit bani în plus de la forul continental pentru puncte de coeficient care nu i-ar aparține în totalitate.

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, consideră că Federația Română de Fotbal funcționează în afara legii și acuză o complicitate tacită a forurilor europene. În mesajul său publicat pe rețelele de socializare, acesta a anunțat că a sesizat Ministerul de Interne și Ministerul de Justiție din Țara Cantoanelor pentru a interveni.