Într-o zi cu o încărcătură istorică imensă — împlinirea a 40 de ani de la triumful de la Sevilla — viitorul echipei Steaua București pare să se deblocheze. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat oficial, în cadrul unui eveniment festiv găzduit de Banca Națională a României, că piedicile birocratice care au ținut echipa în liga secundă timp de cinci sezoane sunt pe cale să dispară. „Drumul spre Liga 1 nu mai poate fi întors”, a dat asigurări oficialul.

Evenimentul de la BNR, dedicat lansării unei monede aniversare pentru „Generația de Aur” a Stelei, a devenit scena unui anunț crucial pentru fanii din Ghencea. Ministrul Radu Miruță a subliniat că valoarea sportivilor nu mai poate fi limitată de legi sau decizii politice, precizând că ministerul analizează ultimele detalii pentru a permite promovarea echipei în Superligă.

„Referitor la ce se întâmplă la Steaua, răspunsul este următorul: drumul pentru ca Steaua să ajungă în Liga 1 nu mai poate fi întors. (…) Nu este normal ca valoarea unor sportivi să fie trasă în jos de o decizie politică sau legislativă”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că există mai multe scenarii pe masă, de la asocierea cu un investitor privat până la o formulă internă sau o asociație non-patrimonială care să includă suporterii. Miruță a evidențiat că, deși au existat 14 propuneri de parteneriat, birocrația internă a fost principala barieră, însă aceasta va fi depășită definitiv: „Suntem în ultimele momente pentru a lua o decizie. Lucrurile se vor concretiza în zilele următoare, astfel încât să fie depășită definitiv bariera birocratică”.

În prezent, Steaua este blocată în Liga 2 încă din 2021 din cauza statutului de club de drept public, însă noile demersuri promit să readucă echipa pe prima scenă a fotbalului românesc.

Rămâne de văzut cât de repede vor fi puse în practică aceste soluții legislative și dacă, după ani de așteptare și controverse juridice, „militarii” vor reuși să revină acolo unde istoria și palmaresul le dau dreptul — în elita fotbalului românesc.