Fântâna cu vin din Caldari, care este o atracție turistică inedită și fascinantă, se află în pitoreasca localitate Caldari di Ortona, situată în regiunea Abruzzo din Italia. Fântâna cu vin se remarcă prin unicitatea sa, fiind una dintre rarele fântâni din lume care oferă, în mod gratuit, vin roșu tuturor vizitatorilor, devenind astfel nu doar un punct de interes pentru turiști, ci și un veritabil simbol al bogatei tradiții viticole specifice acestei regiuni renumite pentru vinurile sale de calitate.

Fântâna a fost inaugurată în 2016 ca parte a unui proiect inițiat de Dora Sarchese Winery, o cramă locală, în colaborare cu organizația culturală care promovează Camino di San Tommaso – un traseu de pelerinaj care leagă Roma de Ortona, unde se află moaștele Sfântului Toma. Scopul acestei fântâni unice nu se limitează doar la atragerea turiștilor dornici de experiențe inedite, ci are și o profundă semnificație simbolică, fiind dedicată în special pelerinilor care străbat acest traseu religios cu scop spiritual, oferindu-le un moment de odihnă și reflecție în cadrul unei tradiții ospitaliere specifice regiunii. În plus, fântâna joacă un rol esențial în promovarea bogatei moșteniri viticole a regiunii Abruzzo, punând în valoare în mod deosebit Montepulciano d’Abruzzo, un vin roșu intens, apreciat nu doar pe plan național, ci și la nivel internațional, datorită aromei sale distincte și calității sale excepționale. Fântâna, realizată sub forma unei impresionante instalații artistice ce imită un butoi gigantic din lemn, nu doar că atrage privirile prin designul său inedit, ci și oferă vizitatorilor ocazia unică de a degusta, în mod gratuit, vinul roșu care curge neîncetat, simbolizând generozitatea și tradiția ospitalității locale. Deși nu există restricții stricte privind cantitatea consumată, organizatorii pun un accent deosebit pe faptul că scopul acestei fântâni nu este acela de a încuraja excesele sau consumul iresponsabil de alcool, ci de a oferi o experiență autentică, cu o profundă dimensiune culturală și gastronomică, menită să celebreze patrimoniul viticol al regiunii Abruzzo și să încurajeze aprecierea rafinată a vinului local.

Încă de la momentul inaugurării sale, această fântână unică a reușit să atragă un număr impresionant de turiști din întreaga lume, devenind rapid un punct de atracție de neratat nu doar pentru pasionații și cunoscătorii de vin, ci și pentru toți cei dornici să descopere o experiență inedită și autentică, îmbinând tradiția, cultura și ospitalitatea locală într-un mod spectaculos. Pe lângă faptul că oferă vizitatorilor ocazia de a se bucura de o degustare gratuită într-un cadru pitoresc, fântâna a jucat un rol esențial în consolidarea reputației regiunii Abruzzo ca una dintre cele mai importante destinații viticole din Italia, alăturându-se astfel cramelor sale de renume, peisajelor naturale de o frumusețe remarcabilă și patrimoniului cultural bogat, care împreună contribuie la farmecul și atractivitatea acestei zone spectaculoase.