„My Heart Will Go On” este una dintre cele mai iconice balade din toate timpurile și coloana sonoră a filmului Titanic , care a avut premiera în anul 1997. A devenit semnătura lui Céline Dion și o piesă simbol a iubirii și pierderii.

Melodia „My Heart Will Go On” a prins viață datorită geniului compozitorului James Horner, care a creat o coloană sonoră emoționantă, împletită perfect cu versurile pline de sensibilitate scrise de Will Jennings, inspirate de iubirea nemuritoare dintre Jack și Rose. La început, Céline Dion nu era deloc încântată de ideea de a interpreta melodia, considerând că nu i se potrivește, însă soțul și managerul ei, René Angélil, convins de potențialul piesei, a insistat cu determinare, reușind în cele din urmă să o facă să-i ofere o șansă . A fost o decizie care avea să marcheze pentru totdeauna cariera artistei și istoria muzicii.

Deși de obicei melodiile trec prin multiple înregistrări și ajustări, dar „My Heart Will Go On” a fost surprinsă într-o singură interpretare magistrală, versiunea inițială fiind atât de perfectă încât a fost păstrată ca varianta finală, iar această performanță excepțională i-a adus un Oscar, un Glob de Aur și nu mai puțin de patru premii Grammy, consolidându-și astfel statutul de capodoperă muzicală.

Cu un succes culminant care a depășit orice așteptare, „My Heart Will Go On” a dominat topurile muzicale din peste 20 de țări, devenind nu doar un fenomen global, ci și cea mai bine vândută piesă a unei artiste feminine din toate timpurile, atingând un record impresionant de peste 18 milioane de copii vândute și consolidându-și locul în istoria muzicii.

„My Heart Will Go On” nu este doar o melodie, ci un simbol atemporal al iubirii și dorului, o creație muzicală care a reușit să emoționeze generații întregi prin versurile sale profunde, orchestrația grandioasă și interpretarea plină de sensibilitate a lui Céline Dion. De la povestea din spatele înregistrării sale până la impactul global impresionant, această piesă rămâne una dintre cele mai memorabile și îndrăgite din istoria muzicii, reușind să transmită, de fiecare dată când este ascultată, aceeași intensitate emoțională care a consacrat-o.