Replica Statuiei Libertății din Paris este un simbol al prieteniei dintre Franța și Statele Unite. Deși asemănătoare cu originalul din New York, aceasta prezintă diferențe subtile, cum ar fi absența lanțului rupt, ceea ce schimbă puțin mesajul său simbolic.

În Paris, există o replică a Statuiei Libertății, situată pe Insula Lebedelor, pe Sena. Această statuie a fost inaugurată în 1889, cu scopul de a celebra prietenia între Franța și Statele Unite, după ce originalul din New York a fost ridicat în 1886.

Replica din Paris este mai mică decât cea din New York și este orientată către America, simbolizând legătura strânsă dintre cele două națiuni. Statuia din Paris a fost oferită de Franța ca un simbol al prieteniei între cele două țări.

Insula Lebedelor este o insulă artificială impresionantă, cu o lungime de 890 de metri, dar de o lățime îngustă, de doar 11 metri, ce se întinde delicat între Pontul Bir-Hakeim și Pontul de Grenelle. Este un loc simbolic situat pe Sena, care adăpostește replica statuii Libertății și servește ca un punct de referință între diversele repere ale capitalei franceze.

Statuia originală din New York, proiectată de Frédéric Auguste Bartholdi, a fost finalizată și inaugurată în 1886 și a reprezentat un simbol al libertății și democrației. Replica din Paris a fost realizată de același artist, Frédéric Auguste Bartholdi, iar locația a fost aleasă strategic pe Insula Île aux Cygnes, un loc cu o importanță simbolică, situat pe Sena. Aceasta se află la câțiva pași de Turnul Eiffel, un alt simbol iconic al Franței. Un alt detaliu semnificativ constă în faptul că, spre deosebire de Statuia Libertății din New York, replica din Paris nu include lanțul rupt de la picioare – un simbol profund al eliberării din subjugarea tiranică – fapt ce conferă acestei versiuni pariziene un sens simbolic ușor diferit, concentrându-se mai mult pe prietenia dintre națiuni și mai puțin pe ideea de ruptură de sub opresiune.

De-a lungul timpului, replica din Paris a devenit un loc important de vizitat pentru turiști și un simbol al relațiilor istorice dintre Franța și Statele Unite. Chiar dacă este mai mică și mai puțin cunoscută decât originalul din New York, statuia pariziană are o semnificație profundă și este admirată de cei care o vizitează pentru a înțelege legătura simbolică dintre cele două țări.