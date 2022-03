Natura este casa noastră și are nevoie de noi pentru a-și menține sănătatea și pentru a ne putea oferi echilibrul de care avem nevoie. Pe 26 martie 2022, va avea loc Ora Pământului – cea mai mare acţiune voluntară de mediu. Sâmbătă, 26 martie, între orele 20:30 și 21:30, oameni, instituţii și companii de pe tot globul se vor uni pentru a stinge luminile în peste 8.000 de oraşe, din peste 190 de țări.

Ora Pământului este un eveniment internațional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții și unități economice.

Earth Hour a fost organizat prima oară pe 31 martie 2007 în Sydney, când 2 milioane de oameni ṣi peste 2.100 companii din Sydney au stins lumina timp de o oră, demonstrând astfel preocuparea faṭă de una dintre cele mai mari probleme actuale: încălzirea globală. Din 2008, Earth Hour a devenit o miṣcare globală, incluzând 100 milioane de oameni din mai mult de 30 de state ale lumii.

Director general WWF România a vorbit despre acest eveniment de mare amploare. Potrivit acesteia, anual, oamenii au oportunitatea de a-și arăta, în doar o oră, grija față de natură, în fața provocărilor din ultimii zeci de ani. Ea a făcut referire și la criza climatică care a luat amploare în ultima perioadă, fiind nevoie de eforturi în acest sens.

„În fiecare an, Ora Pământului oferă oamenilor din toată lumea oportunitatea de a-şi arăta grija faţă de natură şi de a-i ajuta pe alţii să înţeleagă importanţa vitală pe care o are în viaţa noastră. Natura este “Acasă” şi este urgent pentru fiecare dintre noi să începem să îi acordăm mai multă atenţie.

Anul trecut spre exemplu, oameni dintr-un număr record de 192 de tări şi teritorii s-au unit digital pentru a trage un semnal de alarmă asupra problemelor naturii.