Crin Antonescu a declarat că nu are niciun motiv să abandoneze candidatura sa la alegerile prezidenţiale. Reacţia vine în urma presiunilor făcute de fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, privind retragerea sa din cursă în favoarea lui Ilie Bolojan.

„Duminică, la 13:00, îmi voi depune candidatura, avem semnăturile ; poate miza pe onoarea și pe patriotismul meu, pe onoarea mea, candidez, nici nu-mi trece prin minte să mă retrag. Eu am fost chemat, am avut o înțelegere și sunt un om de onoare și o respect.

Când am spus da propunerii făcute de Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor nu am acceptat de plăcere, mi-am asumat o responsabilitate, am avut patriotism. Aceste partide au avut congrese, unde toată lumea putea să propună alte candidaturi, nu au făcut-o. Am intrat într-o precampanie cu toată seriozitatea. Am toate motivele să merg înainte, sunt un candidat bun și voi fi un președinte bun”, a declarat Crin Antonescu.