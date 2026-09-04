Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a stabilit directivele majore de acțiune pentru anul școlar 2026 – 2027, mizând pe intensificarea campaniilor preventive și a prezenței în teren. Instituția și propune să extindă parteneriate educaționale și anunță toleranță zero față de absență, violență consumul de substanțe interzise sau băuturi energizante în proximitatea colilor.

Odată cu debutul noului an școlar 2026 – 2027, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj propune să continue și să intensifice într-un mod accelerat toate programele, proiectele și campaniile destinate prevenirii violenței. Eforturile se vor concentra atât în ​​​​​​​incinta unităților de învățământ, cât și în zonele adiacente acestora, intens frecventate de elevi. Conducerea Inspectoratului transmite un mesaj clar: instituția rămâne complet deschisă pentru inițierea și dezvoltarea unor noi parteneriate de prevenire, adaptări specifice ale fiecărei școli din județ.

Pentru a crea reală a climatului de siguranță, jandarmii să aplice un set de măsuri stricte. În primul rând, se va menține un nivel extrem de ridicat de prezență și acțiune a efectivelor ordini publice în jurul școlilor, cu scopul direct de a descuraja faptele antisociale. Dispozitivele de patrulare vor fi adaptate permanent din punct de vedere operativ. Toate unitățile de învățământ considerate vulnerabile vor fi incluse prioritare în itinerariile zilnice de monitorizare, asigurând astfel o capacitate de intervenție rapidă în cazul producerii oricărui incident.

Mai multe detalii despre planul de măsuri și angajamentul instituției pentru protecția elevilor ne oferă prim-adjunctul șefului IJJ Sălaj, Vasile Cristian Bolfă.

Pe lângă componenta de ordine publică, o atenție deosebită va fi acordată activităților preventiv-educative în bănci. Jandarmii vor merge direct în pentru a discuta deschis cu elevii, dar și pentru a mediatiza acele exemple pozitive care pot contribui la o siguranță școlară crescută.

Pentru anul școlar 2026 – 2027, au fost fixate 4 direcții strategice clare. Prima este prevenirea imediată a oricăror forme de violență în școli și în jurul lor. A doua direcție vizează combaterea absenteismului școlar, un fenomen strâns legat de alt comportament de risc. A treia prioritate, extrem de importantă în contextul actual, este prevenirea și combaterea consumului de alcool, tutun, băuturi energizante și substanțe interzise în rândul minorilor. Nu în ultimul rând, menținerea unui climat general de liniște va rămâne deviza sub care se va desfășura întreaga activitate. Jandarmeria Sălaj colabora strâns cu toate celelalte structuri din județ pentru ca școala să rămână într-un spațiu 100% sigur pentru elevi și profesori.

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