Noul selecționer al echipei naționale, Gheorghe Hagi, și-a anunțat primele decizii majore la conducerea primei reprezentative. Pentru acțiunea din luna iunie, tehnicianul a hotărât să convoace nu mai puțin de 33 de fotbaliști, asigurând câte 3 soluții pe fiecare post. Tricolorii vor disputa 2 meciuri de pregătire: primul în deplasare cu Georgia și al doilea la București împotriva Țării Galilor. Regele a anunțat că va folosi echipe complet diferite în cele 2 confruntări pentru a-și cunoaște toți elevii. Hagi preia ștafeta de la Mircea Lucescu și promite să impună o mentalitate de învingător, bazată pe agresivitate, posesie și punerea adversarilor în criză de spațiu și timp. Detalii complete din tabăra naționalei, în materialul următor.

Gheorghe Hagi deschide noul său mandat la echipa națională cu o strategie clară și un lot lărgit pentru meciurile amicale programate la începutul verii. Selecționerul a decis să cheme la lot 33 de jucători, câte 3 pe fiecare post, oferind o șansă tuturor fotbaliștilor de valoare să se afirme în fața noului colectiv tehnic. Regele a subliniat că nu dorește să aibă rezerve în lot și că va folosi formule de echipă complet diferite în cele 2 partide programate în luna iunie.

Tricolorii vor începe să se adune în cantonament treptat, între 23 mai și 1 iunie, în funcție de programul echipelor de club. Lotul parțial va fi anunțat , urmând să fie adăugați ulterior și jucătorii care mai au de disputat meciuri de baraj. Printre remarcații selecționerului se numără fotbaliștii de la Universitatea Craiova, despre care Hagi a precizat că au un pas în plus ca echipă și reprezintă o bază excelentă de selecție.

O absență importantă pentru primul meci va fi fundașul Andrei Rațiu. Acesta va juca pe 27 mai, la Leipzig, finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano. Rațiu va rata deplasarea din Georgia, însă se va alătura lotului pentru cel de-al doilea meci, cel cu Țara Galilor de la București.

Hagi a recunoscut munca excelentă depusă anterior de Mircea Lucescu și vrea să construiască pe această fundație solidă. Obiectivul principal în următorii 2 ani este crearea unei mentalități puternice de învingător. Noul selecționer le cere tricolorilor curaj, personalitate și o asumare totală pe teren.

Din punct de vedere tactic, Hagi își dorește o echipă extrem de reactivă și agresivă. Acesta a menționat că România trebuie să controleze posesia și să își pună adversarii în criză de spațiu și timp, mai ales că întâlnește echipe cu un joc vertical foarte bun. Primul test al tricolorilor va avea loc marți, 2 iunie, la Tbilisi, împotriva Georgiei, de la ora 20:00. Cel de-al doilea amical se va disputa sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din București, în fața propriilor suporteri.