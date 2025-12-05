Turneu național de colinde: “Sub fereastră la om bun!” susținut de Suzana și Daciana Vlad, Gemenele Folclorului Maramureșean.

În luna sărbătorilor de iarnă, publicul din România va avea parte de un eveniment cultural deosebit: turneul național de colinde intitulat “Sub fereastră la om bun”, susținut de artistele Suzana și Daciana Vlad, Gemenele Folclorului Maramureșean. Cele două surori îndrăgite vor urca pe scenele a 12 orașe din țară, aducând magia colindelor românești mai aproape de sufletele oamenilor.

Cu această ocazie, artistele lansează și noul lor album de colinde, intitulat “Colindați măi oameni buni”, cel de-al 9-lea material discografic din cariera lor. Albumul conține compoziții proprii, continuând misiunea lor de a păstra vie frumusețea colindului românesc.

Evenimentul marchează, totodată, o dublă sărbătoare: 20 de ani de carieră artistică pentru Suzana și Daciana Vlad . De două decenii, cele două artiste se află pe scena românească, ducând mai departe cu emoție și autenticitate tradiția cântecului popular și a colindului.

“Pentru noi, acest turneu este mai mult decât o serie de concerte, este o întâlnire de suflet cu oamenii care ne-au fost alături în toți acești ani. Colindele ne aduc împreună și ne reamintesc cât de important este să păstrăm credința, tradiția și bucuria de a fi aproape unii de alții”, au declarat Suzana și Daciana Vlad.

Detalii turneu

Turneul “Sub fereastră la om bun” va avea loc în perioada 24 Noiembrie-23 Decembrie în 12 orașe din România: Bistrița, Hunedoara, Alba Iulia, Timișoara, Arad, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Zalău, Botoșani, Piatra Neamț, Fălticeni. Atmosfera va fi îmbogățită de prezența unor invitați speciali, care vor aduce momente pline de emoție și strălucire.