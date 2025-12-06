Locuri limitateConcert de ColindeZALĂU

Dragi zălăuani, mai sunt locuri disponibile la concertul de colinde susținut de Gemenele Folclorului Maramureșean – Suzana și Daciana Vlad!

Surorile Gemene vor veni să vă colinde în data de 17 decembrie, ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Alături de Suzana și Daciana Vlad vor fi și alți artiști care vor interpreta colinde românești autentice!

iabilet.ro Biletele se achiziționează de pe site-ul(link : https://www.iabilet.ro/bilete-zalau-sub-fereastra-la-om…/