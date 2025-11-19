Turneu național de colinde: “Sub fereastră la om bun!” susținut de Suzana și Daciana Vlad, Gemenele Folclorului Maramureșean.

În luna sărbătorilor de iarnă, publicul din România va avea parte de un eveniment cultural deosebit: turneul național de colinde intitulat “Sub fereastră la om bun”, susținut de artistele Suzana și Daciana Vlad, Gemenele Folclorului Maramureșean. Cele două surori îndrăgite vor urca pe scenele a 12 orașe din țară, aducând magia colindelor românești mai aproape de sufletele oamenilor.

Cu această ocazie, artistele lansează și noul lor album de colinde, intitulat “Colindați măi oameni buni”, cel de-al 9-lea material discografic din cariera lor. Albumul conține compoziții proprii, continuând misiunea lor de a păstra vie frumusețea colindului românesc.