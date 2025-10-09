La 15 ani după referendumul în care românii au votat pentru un Parlament cu maximum 300 de aleși, subiectul revine pe agenda politică. PNL a anunțat oficial că va susține această reducere, cu menținerea locurilor pentru reprezentanții minorităților naționale.

La solicitarea premierului Ilie Bolojan, care le-a cerut parlamentarilor liberali să elaboreze un proiect solid, fără riscuri de neconstituționalitate, la 15 ani după referendumul în care românii au votat pentru un Parlament cu maximum 300 de aleși, subiectul revine pe agenda politică. Partidul Național Liberal a anunțat oficial că va susține această reducere, cu menținerea locurilor pentru reprezentanții minorităților naționale.

Liderul senatorilor PNL,Daniel Fenechiu, a confirmat că reducerea numărului de parlamentari la 300 este o prioritate asumată de partid. El a explicat că inițiativa respectă voința exprimată de români la referendumul de acum 15 ani, dar garantează și menținerea reprezentării minorităților naționale.

Fenechiu a precizat că PNL consideră această măsură o promisiune electorală care trebuie îndeplinită. El a subliniat că partidul va vota în favoarea unui Parlament redus, „în care să-și găsească locul și reprezentanții minorităților naționale, ca o bună practică în România”.

„PNL va vota pentru 300 de parlamentari. Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale. Deci, Partidul Naţional Liberal susţine un Parlament cu 300 de parlamentari în care însă să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică în România. Deci, noi susţinem iniţiativa votată de români la referendumul de acum 15 ani, evident cu respectarea drepturilor minorităţilor”, a afirmat Fenechiu, la Parlament.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan a avut o poziție fermă în ședința de grup a liberalilor. Fenechiu a relatat că prim-ministrul le-a transmis să conceapă un proiect bine fundamentat, care să nu poată fi contestat din punct de vedere constituțional.

Daniel Fenechiu a menționat că PNL luase deja decizia de a susține reducerea numărului de parlamentari înainte de discuția cu premierul. După întâlnire, Ilie Bolojan și-a exprimat acordul cu această direcție, subliniind că este nevoie de o formulă echilibrată, care să nu afecteze funcționarea Parlamentului.

Fenechiu a explicat că premierul a insistat asupra faptului că nu este corect ca, în timp ce se reduc cheltuieli în alte domenii, structura Parlamentului să rămână neschimbată. El a spus că mesajul transmis de prim-ministru a fost acela că promisiunea făcută românilor trebuie respectată și pusă în aplicare printr-un proiect solid.

„Poziţia premierului a fost fermă. Partidul Naţional Liberal susţine reducerea numărului de parlamentari la 300. Nu a fost o noutate, pentru că majoritatea colegilor luasem decizia în şedinţa de grup de ieri. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi luasem această decizie chiar şi fără o instrucţiune centrală. L-am informat pe premier care este decizia noastră. Evident că premierul a fost de acord cu ea”, a adăugat Daniel Fenechiu.

În acest moment, Parlamentul României are 464 de membri. Aplicarea unei astfel de măsuri ar necesita modificări importante ale legii electorale, iar eventualele schimbări constituționale vor fi analizate în perioada următoare.