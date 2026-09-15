Delegația României a obținut o performanță deosebită la Campionatele Balcanice de Canotaj dedicate juniorilor. În cursele decisive pentru medalii, bărcile tricolore au urcat de 8 ori pe podiumul de premieră, trecându-și în cont 4 medalii de aur, 1 de argint și 3 de bronz. Din cele 10 echipaje românești calificate în fazele finale ale competiției, 8 au reușit să se claseze pe locurile fruntașe, demonstrând valoarea noii generații de sportivi.

Performanțe de top și rezultate spectaculoase pentru tinerii canotori români pe scena internațională. Reprezentanții țării noastre au făcut spectacol în finalele Campionatelor Balcanice de Canotaj. Din cele 10 bărci tricolore care au luptat pentru glorie în ultimul act al competiției, un număr de 8 echipaje au reușit să urce pe podiumul de premieră. Bilanțul total al curselor decisive cuprinde 4 medalii de aur, 1 medalie de argint și 3 medalii de bronz.

Prima medalie de aur a fost adjudecată în proba feminină de dublu rame fără cârmaci la junioare mari, unde Teodora Sandu și Maya Renata Bumbac au trecut linia de sosire cu timpul de 7 minute, 27 de secunde și 93 de sutimi. Seria succeselor a continuat la dublu vâsle, tot la junioare mari, proba dominată categoric de Gabriela Costinela Ursu și Andreea Măriuca Dumitrașcu, cronometrate cu 7 minute, 13 secunde și 65 de sutimi.

România a impus ritmul și în probele regină ale canotajului. Echipajul masculin de 8 plus 1 juniori mari, compus din Tristan Pierre Delacroix, Marian Alexandru Mihali, Răzvan Ioan Marin, Eduard Nicolaica, Silviu Gabriel State, Andrei George Mitrea, Radu Andrei Enescu, Dumitru Cristian Pascari și Sarra Maria Vașcă, a câștigat aurul cu timpul de 5 minute, 46 de secunde și 117 secunde. Aceeași performanță de top a fost repetită și de barca de 8 plus 1 mixt juniori mari. Formula alcătuită din Teodora Sandu, Maya Renata Bumbac, Tristan Pierre Delacroix, Eduard Nicolaica, Silviu Gabriel State, Daria Alexandra Crăciun, Angela Gabriela Cazacu, Dumitru Cristian Pascari și Sarra Maria Vașcă a oprit cronometrul la 6 minute, 6 secunde și 27 de sutimi, cucerind.

Pe treapta a 2-aa podiumului, aducând medalia de argint, sa clasat echipajul de dublu vâsle mixt la juniori mici, format din Nicoleta Simona Danci și Ianis Ștefan Macovei, cu timpul de 6 minute, 58 de secunde și 69 de sutimi.

Bilanțul a fost completat de 3 medalii de bronz. La 4 vâsle junioare mici, Nicoleta Simona Danci, Antonia Gabriela Ciotîrcă, Maria Ilinca Diaconița și Valentina Gabriela Costiea au încheiat cursa pe locul 3. Aceeași treaptă a podiumului a fost ocupată la simplu vâsle junioare mari de Anca Andreea Culidiuc, dar și a grupului de format de mixtură a grupului de Carolina juniori și a marii formatului de mixtură. Andrei Enescu.

În cadrul aceleiași competiții, delegația României a mai înregistrat o clasare pe locul 5 în proba de 4 rame fără cârmaci juniori mici și un loc 6 la dublu rame fără cârmaci juniori mici. Aceste rezultate de excepție din ziua finalelor întregesc un parcurs excelent început încă din primele zile, când sportivii români concurează deja adjudecase alte 9 medalii, dintre care 3 de aur, 5 de argint și 1 de bronz.

📸 Sursa foto: Facebook – Federația Română de Canotaj