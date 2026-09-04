Stadionul „Arcul de Triumf” devine capitala fotbalului conceptual. Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu FIFA, organizează Professional Coaching Summit. Peste 400 de tehnicieni cu licențe UEFA Pro și UEFA A vor asista la cursuri teoretice și demonstrații practice susținute de experți internaționali de top.

Fotbalul românesc face un pas important spre modernizare și digitalizare. În zilele de 21 și 22 septembrie, Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București va deveni epicentrul cunoașterii în sportul rege. Federația Română de Fotbal, în strâns parteneriat cu FIFA Training Centre, organizează un eveniment de o magnitudine deosebită: Professional Coaching Summit. Această conferință de elită este dedicată exclusiv antrenorilor de top și staff-ului de suport din fotbalul profesionist. Sunt așteptați să participe peste 400 de specialiști, în special posesori ai licențelor UEFA Pro și UEFA A, dar și membri importanți ai staff-urilor tehnice din primele eșaloane.

Tema centrală din acest an este una extrem de aplicată: dezvoltarea jucătorului și conducerea eficientă a procesului de antrenament modern. Organizatorii au gândit o structură dinamică. Evenimentul va combina sesiuni teoretice intense, cu o durată fixă de 45 de minute, cu sesiuni practice demonstrative executate direct pe gazonul stadionului.

Deschiderea oficială va fi asigurată de președintele FRF, Răzvan Burleanu. Lista lectorilor îmbină perfect experiența internațională cu expertiza autohtonă. Din fotbalul românesc, fostul internațional Ilie Dumitrescu va vorbi din postura de manager pentru tranziția jucătorilor, iar Bogdan Merișanu, preparator fizic la Universitatea Craiova, va aduce detalii despre pregătirea atletică. Concluziile fiecărei zile de curs vor fi trase de Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori.

Segmentul internațional aduce nume uriașe la București. Forul mondial FIFA va fi reprezentat direct de Harry Lowe, analist de performanță în cadrul departamentului FIFA High Performance. Acesta va susține 2 sesiuni vitale despre analiza video și statistică în fotbalul modern, arătând cum datele brute se transformă în decizii tactice clare pe teren. Pe lângă reprezentantul FIFA, la summit vor preda și 2 experți de top din Belgia, o țară recunoscută pentru sistemul său de elită în formarea juniorilor. Kris Van Der Haegen, directorul Educației Antrenorilor din Federația Belgiană, va explica tranziția tinerilor spre echipele de seniori, în timp ce Sven Swinnen va prezenta modelul belgian privind dezvoltarea individuală și importanța feedback-ului în antrenamente. Un regal fotbalistic care promite să schimbe mentalități.

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