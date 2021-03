Asociaţia Forţa Fermierilor afirmă că, prin neacordarea despăgubirilor de secetă pentru culturile de primăvară aferente anului 2020, conducerea Ministerului Agriculturii a pus în pericol producţia agricolă din acest an şi face un apel către companiile din agribusiness să îi sprijine pe fermieri în asigurarea capitalului de lucru, pentru a nu rata anul agricol 2021.

“Fermierii României trag un semnal puternic de alarmă: suntem în pragul dezastrului agricol, riscăm să fie pusă pe butuci ramura economică care ne poate scoate din criză! La această oră, situaţia fermierilor din majoritatea regiunilor ţării este, în multe cazuri, disperată din cauza lipsei capitalului de lucru. Blocajul financiar a ajuns o realitate dureroasă în anul 2021 şi mulţi fermieri riscă să îşi piardă afacerile, cu impact dramatic asupra asupra securităţii alimentare a României. Asociaţia Forţa Fermierilor apreciază că, prin neacordarea despăgubirilor de secetă pentru culturile de primăvară aferente anului 2020, conducerea Ministerului Agriculturii a pus în pericol producţia agricolă din 2021”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Forţa.

Deşi condiţiile meteorologice sunt mai bune decât anul trecut, reprezentanţii asociaţiei susţin că România riscă să rateze complet oportunitatea şi să nu poată fructifica la maxim potenţialul agricol din acest an.

Ratarea anului agricol 2021 înseamnă o producţie agricolă mai mică şi creşteri de preţuri la alimente, contribuţie mai mică din partea sectorului agroalimentar la PIB, dezechilibrarea şi mai tare a balanţei comerciale a României, zeci de mii de proceduri de insolvenţă demarate, până la un milion de hectare de teren ce vor rămâne pârloagă.

Potrivit sursei citate, fermierii României mai au o singură şansă să pună agricultura în ofensivă în acest şi să-şi salveze fermele: parteneriatul cu furnizorii şi distribuitorii de seminţe, produse de protecţie a plantelor, fertilizanţi şi echipamente/utilaje agricole, precum şi cu comercianţii de produse agricole.

“În numele fermierilor români, fac un apel la managerii din companiile care lucrează cu agricultorii să facă un efort şi să fie alături de noi. Mediul privat din agribusiness a fost întotdeauna un partener al fermierului, dezvoltarea multor ferme din ţara noastră fiind posibilă datorită finanţării oferite de aceste companii. Acum, însă, este nevoie, mai mult decât oricând, de o implicare totală, asumată şi transparentă, a furnizorilor, distribuitorilor şi traderilor, pentru a salva anul agricol 2021. Dacă nu vom reuşi asta, consecinţele, atât pe termen scurt cât şi pe termen mediu, vor fi dezastruoase pentru toată lumea. (…) Este nevoie de sprijinul companiilor dumneavoastră pentru ca fermierii să îşi poată finanţa lucrările agricole din acest an. Mulţi din fermieri, şi mai mici şi mai mari, au zero lei, zero bani în conturi, şi nu din vina lor”, Asociaţia Forţa Fermierilor.

Asociaţia va începe, din această săptămână, să adreseze scrisori oficiale tuturor companiilor din agribusiness, băncilor şi instituţiilor financiare nebancare, precum şi societăţilor de leasing, pentru consultări cu membrii noştri, pentru a discuta şi găsi cele mai bune soluţii, reciproc avantajoase, pentru a salva anul agricol 2021.

Asociaţia Forţa Fermierilor este o organizaţie profesională, constituită legal, care reprezintă intereselor tuturor sectoarelor din agricultură şi are, în rândul membrilor săi, toate categoriile de fermieri