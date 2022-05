Supercupa României, dintre campioana CFR Cluj şi câştigătoarea Cupei României, va fi primul meci de fotbal care va beneficia de arbitraj video, a anunţat, miercuri, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Supercupa României, în care CFR Cluj se va duela cu echipa care va câștiga Cupa României, va beneficia de arbitraj video. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a vorbit despre implementarea VAR în România și despre noul format al Cupei României.

„În ceea ce priveşte implementarea VAR-ului, suntem în grafic. Aşa cum am anunţat, toate meciurile din Liga I din sezonul următor vor beneficia de asistenţă video pentru arbitraj, iar primul meci din România care va beneficia de asistenţă video va fi chiar Supercupa României, care se va disputa în 9 iulie. Ne aflăm în ultima fază de certificare a întregului sistem VAR. În aceste zile avem un reprezentant FIFA la Bucureşti pentru certificarea arbitrilor şi a operatorilor, iar la finalul lunii vom avea o nouă vizită din partea FIFA, pentru certificarea infrastructurii stadioanelor şi pentru sisteme”, a declarat Burleanu.

Finala Cupei României, dintre Sepsi OSK Sf. Gheorghe şi FC Voluntari, se va disputa, joi, de la ora 20:30 pe stadionul Rapid-Giuleşti. Supercupa va opune campioana CFR Cluj şi câştigătoarea Cupei.

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat și că noul format al Cupei României se va desfăşura în sistem de grupe, ceea ce va duce la creşterea numărului de meciuri.

„Şedinţa de astăzi a fost dedicată datelor de începere a competiţiilor din următorul sezon, precum şi pentru un nou format competiţional în Cupa României. Cupa României are un potenţial mult mai mare de dezvoltare şi ne dorim să devină o competiţie de interes în toate fazele sale, care să aducă un număr mai mare de spectatori şi implicit audienţe TV superioare, dar şi o îmbunătăţire a nivelului de joc. Din dorinţa de a avea un design competiţional optim, am apelat la o companie olandeză şi în baza unei analize am aprobat noul format pentru Cupa României care va debuta din următorul sezon competiţional. Este un format competiţional modern pe care îl vom reîntâlni din ce în ce mai des în competiţiile internaţionale şi pune în valoare regiunile României prin crearea unor faze regionale, păstrează avantajul echipelor din eşaloanele inferioare de a juca acasă, pe teren propriu, în anumite faze ale competiţiei, dar propune şi un sistem de grupe mult mai atractiv şi mai dinamic astfel încât să contribuim la creşterea numărului meciurilor”, a declarat Răzvan Burleanu.

El a precizat că se aşteaptă odată cu primul an al acestui format ca premiile totale acordate echipelor să fie mai mari cu 50%: „Noul format competiţional ne asigură totodată şi creşterea premiilor totale acordate echipelor cu aproximativ 50%, din chiar primul sezon competiţional, urmând ca din ciclul financiar următor, 2024-2027, să înregistrăm creşteri chiar şi mai mari”.

Oficialul FRF a menţionat că la finala Cupei României de joi, dintre Sepsi OSK Sf. Gheorghe şi FC Voluntari, de pe stadionul Rapid-Giuleşti, se aşteaptă la 8-10.000 de spectatori.

„Nu ştiu câţi spectatori vor fi la finala Cupei României, nu am avut acces la date, ne aşteptăm să avem 8-10.000 de spectatori”, a mai spus Burleanu.