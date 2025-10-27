Știința Politehnica București a reușit surpriza etapei în divizia A 1 masculin . Echipa antrenată de Nikolaos Gitzekos a învins cu scorul de 3-2 pe Corona Brașov, vicecampioana României.

Știința Politehnica București a reușit surpriza etapei, echipa antrenată de Nikolaos Gitzekos învingând cu 3-2 pe Corona Brașov, vicecampioana României. Brașovenii au câștigat primul set, au egalat apoi la 2, dar în cele din urmă au cedat clar, în decisiv, 10-15. A doua înfângere consecutivă pentru Corona Brașov, care începe slab sezonul.

„Echipa noastră continuă să muncească pentru a-și găsi ritmul și omogenitatea, analizând atent fiecare meci și pregătindu-se pentru următoarea etapă”, este mesajul postat pe pagina de socializare a clubului Corona Brașov.

Rapid București a obținut a doua victorie consecutivă, de această dată, la Dobroești, cu CSM București. Elevii lui Laurențiu Lică au pierdut primul set, dar apoi au dominat clar disputa și s-au impus cu 3-1. Victoria de trei puncte îi trimite pe primul loc, alături de SCM U Craiova, care a câștigat la Baia Mare, cu scorul de 3-1. Este al doilea success în deplasare pentru băieții lui Dănuț Pascu.

Știința Explorări au câștigat primul set, dar apoi nu au mai putut ține ritmul cu adversarii. SCM ”U” Craiova a dispus de CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-1 după ce câştigase şi în prima etapă tot în deplasare.

Derby-ul SCM Zalău – CS Arcada Galați a fost câştigat dramatic de gazde, cu 3-2

Arcada Galați a condus cu 2-0 la seturi, dar a plecat în cele din urmă învinsă.

Băieții lui Sergiu Stancu au jucat exact, în primele două seturi și le-au câștigat : 25-17, 25-22. Dar Zalăul s-a trezit până la urmă, a câștigat setul 3 cu 25-19, și a început să spere. Setul 4 avea să se dovedească foarte important. Gălățenii au salvat trei mingi de set, dar în cele din urmă tot gazdele au câștigat,la scorul de 27-25, și au egalat pe tabelă: 2-2.

În decisiv, a fost suspans total. Arcada a ratat patru mingi de meci, pentru ca în cele din urmă Zalăul să o fructifice pe cea cu numărul 3, la 21-19. Partida s-a încheiat după două ore și 41 de minute de spectacol, suspans și încrâncenare.

În actuala ediție de campionat intern, SCM ”U” Craiova şi CS Rapid au maximum de puncte, câte 6.