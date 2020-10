Meciurile de fotbal din Europa, disputate in campionatele tarilor respective ofera multiple surprize ca si scoruri, lideri ori comportamente .

Anglia-dupa 6 etape lider surpriza Everton cu 13 puncte.Ultimul titlu la club a fost in 1987 dar este pe locul 4 ca prezente in Premier League dupa Manchester United, Liverpool si Arsenal in 1985 a castigat Cupa Cupelor.

Franta are lider detasat Paris Saint Germain, PSG, 8 etape, 18 puncte.

Germania , lider surpriza RC Leipzig, 5 etape, 13 puncte.

Italia , lider AC Milan, 4 etape , 12 puncte.

Spania are lider surpriza, Real Sociedad, 7 jocuri, 14 puncte.

Belgia cu lider Antwerp, 10 etape, 20 de puncte .

Bulgaria are lider Lokomotiv Sofia cu 25 puncte dupa 10 etape.

Danemarca surprinde cu Sonderjyske cu 13 puncte dupa 6 etape .

Moldova are pe loc unu pe Sheriff Tiraspol, 45 puncte, 15 etape.

Olanda are lider pe Ajax din 6 etape cu 15 puncte.

Polonia- surpriza vine de la Rakow Czestochova cu 19 p din 8 j.

Portugalia are pe loc unu pe Estoril, surpriza cu 16 puncte dupa 7 jocuri.

Rusia – lider Spartak Moscova 27 p din 12 jocuri .

Serbia, lider este Steaua Rosie Belgrad cu 32 puncte dupa 12 etape.

Ungaria are lider pe Ferencvaros , 16 puncte din 6 etape.

Turcia , lider este Alanyaspor 16puncte din 6 jocuri.

Suedia- locul unu este Malmo 50 puncte din 25 jocuri.

Scotia are lider pe Glasgow Rangers cu 32 puncte din 12 meciuri.

Grecia – lider este Aris Salonic cu 13 puncte din 5 jocuri.

Croatia – locul unu este a lui Dinamo Zagreb cu 22p din 8 jocuri.

Romania are ca lider cu 21 puncte din 8 jocuri pe Universitatea Craiova.