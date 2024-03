Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a câştigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminică, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat în turul trei.

Carlos Sainz s-a impus în faţa coechipierului său monegasc Charles Leclerc, iar britanicul Lando Norris (McLaren) a completat podiumul.

Triplul campion mondial în exerciţiu Max Verstappen, liderul campionatului, a fost nevoit să abandoneze la începutul cursei din cauza unei probleme mecanice la monopostul său Red Bull.

Liderul campionatului a suferit primul său abandon din 10 aprilie 2022, la Melbourne. Odată cu acesta, seria sa de 43 de clasări consecutive în puncte a luat sfârşit.

Plecat de pe locul 2 pe circuitul de la Melbourne, Carlos Sainz s-a ținut aproape de Max Verstappen, iar în turul 2 a trecut de liderul clasamentului general, profitând de faptul că aceasta a pierdut pentru un moment controlul mașinii.

În turul următor, s-a aflat și motivul pentru care Verstappen a cedat poziția de lider: probleme tehnice. A început să iasă fum din spatele mașinii Red Bull, cea mai bună din Formula 1, iar Max a fost depășit treptat de toți rivalii. A ajuns cu greu la boxe și a abandonat.

,,A fost o cursă foarte bună, m-am simțit foarte bine. Nu a fost ușor, dar am reușit să gestionăm bine totul. Am simțit la început că pot ține pasul cu Max Verstappen, apoi el a pierdut controlul și l-am depășit. Și am văzut că are probleme. După ce am trecut pe primul loc am simțit că pot câștiga, având în vedere ritmul pe care l-am avut zilele trecute. Sunt foarte fericit pentru mine și pentru echipă. Viața uneori e nebună. Anul a început cum a început, apoi am terminat pe podium la Bahrain, am avut problema cu apendicita și acum am revenit și am câștigat. Sunt foarte fericit. Recomand tuturor piloților să-și scoată apendicele ”, a declarat– Carlos Sainz

Marele Premiu s-a terminat sub Saftey Car Virtual, care neutralizează cursa. În virajul 6, George Russell a pierdut controlul mașinii, lovind parapetul și lăsând monopostul pe circuit. În ultimul tur al cursei din Australia, 58/58, George Russell era al șaptelea și „vâna” pilotul din față, pe Fernando Alonso , de la Aston Martin. Conștientizând pericolul de a fi izbit din plin cu peste 100 km/h, Russell a deschis canalul radio și a făcut un apel disperat la inginerul lui de cursă:

„Steag roșu, steag roșu, steag roșu, sunt în mijlocul pistei! Steag roșu, steag roșu! Roșu, roșu, roșu, roșu, roșu! Sunt în mijloc, roșu!”.

A fost un weekend de coșmar și pentru Mercedes, care în turul 17 l-a pierdut pe Lewis Hamilton, după ce acestuia i-a cedat motorul.