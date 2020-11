In Liga Florilor Mol la handbal feminin, etapa a IV-a a consfintit surprize majore. In primul rand remarcam repriza a doua a meciului CSM Bucuresti- HC Zalau, rezultate de egalitate ,14-14 ! Apoi favorita U Cluj a pierdut in fata proapetei promovate, Activ Prahova Ploiesti, care marcase in a doua repriza … 14 goluri si in final scor 24-19 pentru ploiestence.

In meciul Dunarea Braila- Rapid Bucuresti, minutul 59 indica egalitate ca apoi in ultimele secunde Braila sa invinga cu 22-21 dar la pauza Rapid avea 14-10 ! Un suspans iesit din comun la jocul SCM Craiova – Gloria Buzau , 16-9 in prima repriza pentru Craiova iar in a doua 16-8 pentru Buzau care invinge in ultimele secunde cu 25-24. In fine, baimarencele lui Minaur Baia Mare vreau sa reediteze cucerirea trofeului din 2014 aducand acum 10 jucatoare noi la echipa ! Au dispus cu 32-31 de o echipa decimata de coronavirus a lui SCM Ramnicu Valcea . O surpriza majora a furnizat CSM Slatina care a dispus surprinzator de Gloria Bistrita cu 26-21.