Cinci partide sâmbătă, în cadrul etapei a treia a Diviziei A1 la volei masculin. Dinamo – Steaua a fost meciul de deschidere al etapei a treia a Diviziei A1 la volei masculin și s-a desfășurat vineri, cu Victoria clară a echipei din Ștefan cel Mare.

Combinata CNSS Lapi Dej SCM Zalău, echipă finanțată de Primăria Zalău, a avut o evoluție slabă la Baia Mare, unde a reușit, la limită, să câștige partida cu scorul de 3-2.

Explorări Baia Mare a reușit să smulgă un punct unei candidate la locurile 1-4, CNSS Lapi Dej SCM Zalău, după ce acum două săptămâni a reușit același lucru și în fața echipei Dinamo București. De data aceasta, băimărenii au revenit de la 0-1, după ce au irosit o minge de set, apoi au ajuns să conducă cu scorul de 2-1. Au fost egalați la 2, iar jucătorii lui Marius Botea au condus cu 11-9 și în decisiv, însă nu au reușit să obțină victorie, pentru că oaspeții au revenit și au câștigat setul cu 15-13, respectiv meciul cu 3-2. Rareș Bălean, de la oaspeți, a reușit 22 de puncte. De la gazde s-au remarcat Klochko și Tarța, ambii cu câte 17 puncte. Pe site-ul oficial al clubului din Baia Mare au fost postate declarațiile antrenorilor celor două echipe, după meci.

„Avem din nou regrete. Eu zic că am făcut un meci bun și dacă am fi câștigat primul set nu era o surpriză dacă am fi obținut victoria. Jocul prestat ne dă speranțe, dar diferența de valoare între noi și Zalău este mare. Am obținut un rezultat bun, dar se putea și mai bine”, a declarat Marius Botea, antrenorul echipei Explorări Baia Mare.

„Ne așteptam să fie un meci foarte greu pentru că am văzut cum a jucat Explorări cu Dinamo și Baia Mare are o echipă foarte bună. Ținând cont de aspectul jocului sunt foarte mulțumit. Dacă m-ați fi întrebat înainte de meci v-aș fi spus că vrem o victorie de trei puncte”, a declarat antrenorul echipei CNSS Lapi Dej SCM Zalău, Marius Lazăr.

Ce uită însă să menționeze antrenorul echipei susținute de Primăria Zalău este faptul că cele două echipe au bugete total diferite, în sensul că echipa din Baia Mare nu poate concura sub nici o formă cu bugetul echipei zălăuane, respectiv bugetele pentru salariile jucătorilor care nu reușesc să se reflecte nicidecum în rezultatele acestora, atâta timp când zălăuanii s-au gândit la ” un meci foarte greu”. În celelalte meciuri disputate sâmbătă, Unirea Dej a obținut o victorie importantă la Timișoara, cu scorul de 3-1 împotriva unei echipe cu care se va bate până la final pentru evitarea grupei locurilor 9-12.

La București s-a disputat unul dintre cele mai pasionante meciuri ale acestei etape. Olimpia Titanii a câștigat în fața Științei București cu scorul de 3-0, iar întâlnirea a fost una extrem de intensă, așa cum sunt, de regulă, derby-urile bucureștene.

SCMU Craiova nu a avut nici o problemă în a se impune pe terenul Universității cu scorul de 3-0.

Campioana României, Arcada Galați a avut o deplasare de antrenament la București, unde a învins Rapidul cu scorul de 3-0 într-un meci pe care l-a dominat de la un capăt la celălalt.

Așteptat cu interes, meciul dintre Dinamo și Steaua a fost câștigat de gazde cu scorul de 3-0, într-o partidă pe care au dominat-o de la un capăt la celălalt.