Decizie fermă a magistraților în cazul atacului violent care a zguduit municipiul Zalău. Tânărul de 30 de ani din Sălățig, care în urmă cu două zile a atacat cu cruzime un bătrân în propria curte, își va petrece următoarea lună în spatele gratiilor. După ce a fost reținut inițial pentru 24 de ore, anchetatorii au prezentat probele în fața instanței, care a dispus astăzi măsura arestării preventive sub acuzația de tentativă de omor.

Procesul de tragere la răspundere a agresorului din Sălățig a intrat într-o nouă etapă procesuală. În cursul zilei de 11 mai 2026, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, emițând pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Această măsură vine ca urmare a gravității deosebite a faptelor petrecute în inima orașului. Reamintim că bărbatul este suspectat că a pătruns fără drept în gospodăria unui zălăuan de 76 de ani, pe care l-a înjunghiat repetat cu un obiect ascuțit, victima fiind salvată doar de intervenția promptă a medicilor.

Pe tot parcursul anchetei, Biroul de Presă al IPJ Sălaj a asigurat o monitorizare constantă și o comunicare transparentă, oferind date exacte care au confirmat profesionalismul forțelor de ordine. De la capturarea suspectului în timp record și până la finalizarea procedurilor , autoritățile au acționat coordonat pentru a asigura comunitatea că siguranța publică este prioritară.

În prezent, victima se află în continuare sub îngrijire medicală, în timp ce agresorul a fost escortat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Deși măsura arestării subliniază soliditatea probatoriului administrat de polițiști și procurori, precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei sentințe definitive de către instanța de judecată.

Această soluționare rapidă a cazului, de la identificarea suspectului până la trimiterea lui în spatele gratiilor, confirmă încă o dată faptul că polițiștii sălăjeni sunt permanent la datorie, acționând cu fermitate și profesionalism pentru a menține un climat de siguranță și pentru a proteja viața cetățenilor din județ.