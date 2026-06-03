Piața Unirii din municipiul Zalău a răsunat de râsete și voie bună la începutul acestei săptămâni. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, alături de pompieri și jandarmi, a organizat un eveniment deosebit dedicat Zilei Internaționale a Copilului, sub genericul „1 Iunie – Sărbătoarea copilăriei și a veseliei!”. Sute de copii însoțiți de părinți au luat cu asalt zona pietonală pentru a descoperi secretele meseriei de salvator sau de om al legii.

Atmosferă incendiară și multă curiozitate în centrul Zalăului, unde luni, 1 iunie, zona pietonală din Piața Unirii s-a transformat într-un uriaș spațiu de joacă și învățare. În intervalul orar 12.00 – 16.00, structurile Ministerului Afacerilor Interne din județ și-au unit forțele pentru a le oferi celor mici o zi de neuitat.

Polițiștii, pompierii și jandarmii sălăjeni au expus autospecialele de intervenție, echipamentele speciale și tehnica din dotare. Rând pe rând, micuții au urcat la volanul mașinilor de patrulă, au testat preț de câteva clipe sirenele și au probat căștile sau vestele de protecție ale echipelor de intervenție.

Dincolo de spectacolul tehnicii și de surprizele pregătite, activitățile interactive au avut un scop extrem de important. Reprezentanții instituțiilor de ordine și siguranță publică au profitat de ocazie pentru a le explica copiilor, într-un mod prietenos și accesibil, rolul lor în comunitate.

Mesajul principal al zilei a fost acela că relația dintre structurile MAI și cetățeni se bazează pe încredere, sprijin reciproc și o strânsă prietenie, iar oamenii în uniformă sunt mereu acolo pentru a-i proteja. Evenimentul s-a încheiat cu mii de zâmbete, fotografii de colecție și promisiunea unei noi întâlniri la fel de spectaculoase.