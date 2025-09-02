De la 1 septembrie, sute de mii de români rămân fără asigurarea de sănătate dacă n-au plătit contribuția aferentă stabilită de Guvern. Este vorba de coasigurații care au avut o lună de zile la dispoziție pentru a depune la ANAF documentele necesare și pentru a achita puțin peste 2.400 de lei pentru a beneficia gratuit de serviciile medicale de bază. Cei de la Agenția Fiscală spun că multi au început să facă aceste plăți. Coasigurați la sănătate pot fi soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

Conform autorităților, în România, peste 650.000 de persoane nu au plătit nimic până acum la sistemul de sănătate, dar erau co-asigurate. Practic primeau gratuit servicii medicale de bază, așa cum se întâmplă în cazul celor care achită lunar contribuția CASS. În această categorie, spun analiștii, intră femeile casnice, care la noi, conform statisticilor europene, sunt în număr foarte mare, apoi cei care lucrează sezonier în străinătate sau în țară, dar la negru.

Guvernul a schimbat regula, iar toate aceste persoane trebuie plătească dacă vor să își păstreze calitatea de coasigurat și să fie tratate gratuit de medici.

Dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS arată că:

„Trebuie să plătească CASS raporat la 6 salarii minime pe economie, ceea ce înseamnă aproximativ 2.430 de lei. 25% din această sumă trebuie plătită în momentul în care se încarcă la ANAF această declarație, iar 75% până pe 25 mai anul următor”.

Contribuția este plătită de asiguratul care preia pe propria răsundere persoana coasigurată. La ANAF trebuie să ajungă copii ale actelor de identitate valabile la data solicitării, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă. Documentele pot fi depuse online, trimise prin poștă sau depuse la ghișeu ANAF.

Pacienții cronici – inclusiv cei neasigurați – continuă să beneficieze de tratamente prin Programele Naționale de Sănătate.

Pe de altă parte, tot de la 1 septembrie, Ministerul Sănătății a activat formularul care le permite oamenilor să sesizeze atunci când un medic îi redirecțioanează din spitalele de stat către cabinetele private. Formularul este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății.