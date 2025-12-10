Casa de Cultură a Sindicatelor
17 decembrie • ora 19:00
ZALĂU
Biletele se achiziționează de la casierie sau de pe site-ul iabilet.ro (link: https://www.iabilet.ro/bilete-zalau-sub-fereastra-la-om-bun-suzana-si-daciana-vlad-gemenele-folclorului-maramuresean-115205/?fbclid=IwY2xjawOmQJpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB4NXJsWmlRa0VZblQ5VVdnc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjQpEq3Px3gkKbbf0m5IMTzsY8D7TXaisrkMAXVIJIOKN8jpTzxQvv_LuQJv_aem_29NmhFBFin-9Ai3wBKMPZw).
Locurile sunt limitate
Veniți împreună cu cei dragi!
