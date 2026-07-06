Episcopia Sălajului le propune tinerilor o alternativă educativă și spirituală pentru petrecerea vacanței de vară. Instituția organizează cea de-a 2-a sesiune a Taberei de Vară „Bucurie și înnoire în Hristos”, un program dedicat adolescenților cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Evenimentul își propune să combine activitățile recreative în aer liber cu formarea duhovnicească și dezvoltarea personală a participanților.

Oportunitate excelentă pentru adolescenții din județul nostru care vor să își petreacă vacanța într-un mod activ și util. Episcopia Sălajului dă startul înscrierilor pentru o nouă sesiune a taberei tematice destinate tinerilor. Proiectul se va desfășura pe parcursul a 5 zile, în perioada 20-25 iulie, și se adresează celor cu vârste între 16 și 19 ani. Organizatorii promit o experiență memorabilă, gândită special pentru a scoate tinerii din rutina zilnică și din fața ecranelor de telefon sau calculator.

Programul celor 5 zile este extrem de diversificat și asigură un echilibru perfect între relaxare și învățare. Adolescenții vor participa la momente de rugăciune, ateliere tematice, jocuri interactive și activități de teambuilding menite să dezvolte spiritul de echipă. Pentru că tabăra are loc în plină vară, tinerii vor avea parte de activități în aer liber și de acces la piscină în zilele caniculare. Un punct forte al taberei îl reprezintă atelierele de dezvoltare personală. Invitați speciali vor discuta deschis cu participanții despre provocările societății actuale, relațiile dintre tineri, credință și orientarea în carieră.

Reprezentanții Episcopiei Sălajului subliniază că acest proiect este mai mult decât o simplă activitate de vacanță. Este un spațiu sigur, bazat pe respect și colaborare, unde se pot lega prietenii durabile. Înscrierile sunt deja deschise, iar locurile sunt dedicate adolescenților dornici de socializare autentică și consolidare a valorilor creștine.

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