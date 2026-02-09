În materialul ”Ruina nepăsării: Biserica din Cehu Silvaniei se prăbușește sub tăcerea autorităților din Sălaj” am atras atenția asupra faptului că o parte din instituțiile statului nu au formulat nici măcar o poziție oficială în cazul prăbușirii Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, în ciuda solicitărilor noastre, la aproape 3 zile de la producerea incidentului.

Răspunsurile au ”spart liniștea” după publicarea materialului. Cel puțin unul, până la ora publicării acestui material.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum Sălaj a dat curs solicitării de informații publice care i-a fost transmisă. Nu în timp util, pentru a putea fi cuprinsă în materialul publicat, dar la cinci ore și jumătate după publicare a fost transmis și răspunsul.

Reiterăm întrebările transmise, completând cu răspunsul furnizat de instituție.

1. Dinamica intervenției: Care a fost ora exactă a apelului la 112 și ce forțe au fost dislocate în primă fază (număr de autospeciale, echipaje SMURD, echipaje de descarcerare)?

”În data de 03.02.2026, în urma unui apel la numărul de urgență 112 primit, la ora 18:29, a fost anunțat faptul că turla Bisericii Reformate din orașul Cehu Silvaniei s-a prăbușit peste trotuar, spațiul verde, gardul imobilului și partea carosabilă. În prima fază au intervenit pompierii din cadrul pichetului Cehu Silvaniei, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, ulterior fiind trimiși în sprijin pompieri din cadrul Detașamentului Zalău, cu o ambulanță SMURD, un autocamion de intervenție echipat cu un container multirisc cu echipamente de căutare-salvare, un echipaj canin specializat în căutarea victimelor sub dărâmături, precum și un echipaj al ambulanței.”

2. Evaluarea victimelor: În afară de persoana rănită (agentul de poliție), au fost identificate alte persoane surprinse sub dărâmături în urma misiunii de căutare-salvare?

”La fața locului a fost identificat un autoturism care a fost distrus în totalitate, acesta nefiind ocupat la momentul producerii evenimentului. În urma misiunilor de căutare-salvare nu au fost identificate victime surprinse sub dărâmături. O perosană rănită ușor a fost evaluată initial la fața locului de către un echipaj al ambulanței, ulterior fiind transportată la UPU SMURD Zalău. Informații suplimentare referitor la acest caz au fost furnizate de către Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj, printr-un comunicat de presă.”

3. Elemente structurale: În urma evaluării la fața locului, care este verdictul pompierilor privind stabilitatea restului edificiului? Există un risc iminent de prăbușire a fațadei sau a elementelor de acoperiș rămase?

”Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum Sălaj nu are competențe de a constata riscurile structural ale construcțiilor”

4. Elemente de siguranță: Ce restricții au fost impuse în perimetrul bisericii și pentru cât timp se estimează menținerea zonei de excludere pentru pietoni și trafic auto?

”Precizăm că instituția tratează cu maximă responsabilitate orice situație de urgență care poate avea impact asupra siguranței publice și asupra patrimoniului. Imediat după producerea evenimentului, pompierii au intervenit, conform atribuțiilor, pentru căutarea și salvarea unor eventuale victime surprinse de eveniment, precum și pentru eliminarea oricăror riscuri iminente la adresa cetățenilor din proximitatea imobilului , prin balizarea și limitarea accesului în perimetrul afectat.”

5. Avize de securitate la incendiu/protecție civilă: Având în vedere că obiectivul se afla în proces de restaurare, a fost depusă la ISU Sălaj o documentație privind securitatea pe parcursul lucrărilor sau planuri de intervenție specifice șantierului?

”Instituția noastră nu a înregistrat nicio solicitare pe linia avizării-autorizării cu privire la lucrările de construcții efectuate/executate la Biserica Reformată din orașul Cehu Silvaniei.”

6. Sprijin tehnic: Au fost solicitate utilaje suplimentare de la autoritățile locale sau județene pentru degajarea în siguranță a celor peste 200 de tone de moloz?

”În sprijin, la locul evenimentului au fost utilizate două utilaje (buldoexcavatoare), aparținând primăriei Cehu Silvaniei, pentru degajaea molozului rezultat. Totodată, un echipaj al distribuitorului de energie electrică a intervenit pentru restabilirea iluminatului public pe strada unde s-a produs evenimentul, fiind solicitată și prezența unui reprezentant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, care a evaluat starea imobilului.”

7. Care este identitatea Dirigintelui de Șantier și a Responsabilului Tehnic cu Execuția (RTE) desemnați pentru acest obiectiv? Au fost contactați?”

”Referitor la identitatea dirigintelui de șantier și a responsabilului tehnic cu execuția vă recomandăm să vă adresați beneficiarului investiției, respective constructorului care a executat lucrările”

( Nota redacției: deducem din răspuns că aceștia nu au intrat, sub nicio formă, în contact cu reprezentanții ISU Sălaj, nefiind contactați).

Acestea au fost răspunsurile formulate de către ISU Porolissum Sălaj. După cum se observă, nu există nicio informație pe care instituția să nu o fi avut la data solicitării. Și, din ceea ce au formulat ca și răspuns, pare că instituția chiar nu avea nimic de ascuns, respectându-și obligațiile și misiunea pe care o are. Cu toate acestea, pentru a răspunde, au avut nevoie de mai bine de două zile. Probabil, informarea nu constituia…o urgență.