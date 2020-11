Turneul de Handbal Liga Florilor Mol , Liga 1 este organizat pe etape. La Sfantu Gheorghe , in etapa a IV-a din 1 noiembrie 2020 pe Sepsi Arena aduce fata in fata pe CSM Bucuresti, in fapt o selectionata a Europei si HC Zalau in cautarea formulei de echipa dupa izolarea de 14 zile. Handbalul practicat de zalauance a fost sub semnul superficialitatii si neatentiei la multe faze ,indicand clar lipsa antrenamentelor. Dar Mitrache la 7 metri a demonstrat precizie si stiinta !

Superechipa bucuresteana a stiut cand sa intrerupa jocul pe semicerc chiar cu pretul eliminarii unor jucatoare zalauane ! Dupa ce a invins coronavirusul, antrenorul Tadici a fost rapus de antichitatea arbitrajului asigurat de Adrian Manafu si Daniel Pavel. Unele faze de joc realizate de HC Zalau au fost taxate cu sanctiuni ciudate , in speta chiar ultimul 7 metri, arbitrul fluierand inainte ca sa se marcheze! Dupa discutii confuze in care cei doi arbitri cautau justificari la decizii, ajutati si de observatorul partidei, Tadici a primit două minute . De altfel arbitrii nu aveau motive clare de eliminare, fiind mai mult o rabufnire personala fata de nereusitele deciziilor luate vazute in direct pe TVR1. Intreaga prestatie a arbitrilor a starnit pe parcurs reactii diferite de la antrenorul zalauan Ghe. Tadici ori antrenorul Adrian Vasile de la CSM Bucuresti.

CSM Bucuresti – HC Zalau 28-21(14-7)

CSM- Grubisic, Dedu- Omoregie7, Pintea6, Barbosa4, Dembele4,Cvijic2, Perianu1, Martin1, Smeets1, Bazaliu1, Klikovac, Lazovic1, Fanaru, Jipa.

HC Zalau- Teodorescu, Kelemen-, Mitrache8, Vrabie3, Jlezi3, Mihart2, Popescu2, Berbece2, Dindiligan1, Nichitean, Severin, Coman, Ivan, Serban, Prykop- Antrenor Gheorghe Tadici.

Alte rezultate ale etapei a IV-a

Magura Cisnadie- CSM Galati 27-19

CSM Ramnicu Valcea- Minaur Baia Mare 31-32

U Cluj- Activ Prahova Ploiesti 19-24

Gloria Bistrita – CSM Slatina 21-26

Crisul Chisinau Cris- Dacia Mioveni 27-30

Dunarea Braila- Rapid Bucuresti 22-21

SCM Craiova- Gloria Buzau 24-25

Pe primele locuri sunt CSM Bucuresti12 puncte, Ramnicu Valcea9, Cisnadie9, Bistrita9.HC Zalau se afla pe locul 11 cu 3p.

Etapa a V-a a turneului si ultima de la SF. Gheorghe se va desfasura marti, 3 noiembrie 2020 cu partidele: