O slujbă rară și plină de misticism a adunat comunitatea din Preoteasa în jurul unui eveniment istoric: târnosirea noii biserici. Evenimentul a fost marcat de prezență caldă a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, un ierarh care prin simplitate și ar reușește să transmită o legătură profundă cu biserica. Înainte de începerea ritualului, acesta le-a explicat credincioșilor pașii sfințirii Sfintei Mese din altar, elementul central care corespunde adevăratului „botez” al noului locaș de cult.

Imagini de o profundă încărcătură spirituală în localitatea Preoteasa, unde comunitatea locală a trăit momente unice cu ocazia sfințirii noi biserici. Întregul ritual, oficiat de Preasfințitul Părinte Benedict, ierarh al Sălajului, alături de un sobor de preoți, a urmat o rânduială străveche, neschimbată de secole. Prezența sa deosebită, caracterizată printr-o căldură sufletească aparte, a transmis celor prezenți sau stare de pace și o conexiune puternică cu cele sfinte. Punctul culminant al acestei slujbe sa desfășurat în interiorul Sfântului Altar, acolo unde sa pregătit în imaginea bisericii: Sfânta Masă. Acest obiect, ce mormântul și tronul de slavă al Mântuitorului, trece printr-un proces de sacralizare extrem de riguros, explicat pas cu pas de către episcop.

Unul dintre momentele importante în cauză în care ierarhul și clericii au intrat în altar și au intonat de 3 ori imnul „Veșnică pomenire”. Acest gest solemn a fost dedicat ctitorilor și tuturor celor care au contribuit, prin jertfă și muncă, la ridicarea locașului de cult, numele lor fiind astfel înscrise definitiv în istoricul noului altar.

Imediat după acest moment de recunoștință, în mijlocul mesei, într-o cavitate specială săpată în stâlpul de sprijin, a fost introdus un tub metalic. Această capsulă conține sfinte moaște ale unor martiri care și-au dat viața pentru credință, alături de hrisovul oficial de sfințire. Tradiția provine din primele secole ale creștinismului, când slujbele se țineau în catacombe, pe mormintele martirilor.

Pentru a sigila acest depozit sacru, peste tub sa turnat un amestec din ceară curată de albine, sacâz și tămâie pisată. Ceea ce în imagini pare o pulbere fină se transformă prin topire într-un liant indestructibil, amintind simbolic de miresmele cu care a fost un trupul lui Hristos la punerea în mormânt. Odată răcit, acest amestec împietrește, garantând că elementele sfinte vor rămâne acolo pe veci.

Următorul pas spectaculos din punct de vedere vizual a fost spălarea Sfintei Mese. Ierarhul a turnat un lichid roșu, format din vin sfințit și apă de trandafiri. Acest gest amintește de sângele și apa care au curs din coasta Mântuitorului pe Cruce. Masa a fost spalata si curatata simbolica, fiind ștearsă apoi cu pânze albe, curate.

Ultimul act sacru dinaintea îmbrăcării mesei a fost ungerea cu Sfântul și Marele Mir, un ulei special sfințit, obținut din zeci de plante aromate. Episcopul Benet a întins mirul cu palmele, în semnul crucii, pe toată suprafață a pietrei. Prin această pecete a darurilor Duhului Sfânt, masa devine cel mai sfânt loc din biserică, un spațiu de neatins pentru oricine din afara clerului.

La final, în cele 4 colțuri au fost fixate icoanele celor 4 Evangheliști, iar masa a fost înveșmântată în straie luminate, gata pentru săvârșirea primei Sfinte Liturghii din istoria acestei comunități.