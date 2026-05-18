Jandarmii din Sălaj au intervenit joi în forță pe o stradă din municipiul Zalău, unde un bărbat a fost bătut și jefuit în plină zi. Victima a rămas fără telefonul mobil după ce a fost atacată cu brutalitate. Agresorul, un individ din localitatea Românași, a fost reținut imediat de autorități pentru douăzeci și patru de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Momente de panică pe o stradă din municipiul Zalău, unde o agresiune violentă s-a transformat rapid într-un caz grav de tâlhărie. Totul s-a petrecut joi, 14 mai, pe strada Armoniei. O echipă de intervenție din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, aflată în misiune de patrulare, a observat un conflict violent spontan între doi bărbați. Jandarmii au intervenit imediat pentru a-i despărți pe cei doi și au demarat verificările la fața locului.

Oamenii legii au constatat rapid că nu era vorba despre o simplă ceartă, ci despre o infracțiune gravă. Din primele date, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din localitatea Românași, a atacat un alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, domiciliat în județul Bacău. Agresorul i-a aplicat victimei mai multe lovituri puternice în zona feței și a capului, iar apoi l-a deposedat prin violență de telefonul mobil.

Jandarmii i-au imobilizat pe ambii bărbați și i-au condus direct la sediul Inspectoratului Județean pentru întocmirea actelor premergătoare.

Ulterior, suspectul și victima au fost predați organelor judiciare pentru continuarea anchetei. Cercetările amănunțite au fost preluate imediat de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Zalău.

În urma probatoriului administrat de anchetatori, față de bărbatul din Românași a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat în fața magistraților de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău pentru dispunerea altor măsuri preventive.

Intervenția rapidă a jandarmilor din Sălaj a făcut ca agresorul să fie prins în flagrant, limitând astfel consecințele unui atac de o violență extremă comis chiar sub ochii trecătorilor din Zalău.