Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra faptului că polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 20 de ani, din comuna Mirșid, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

”În fapt, la data de 21 noiembrie a.c., în jurul orei 20.30, un polițist din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău, aflat în timpul liber, a fost sesizat de către un bărbat de 75 de ani, cu privire la faptul că, a fost victima unei tâlhării.

De îndată, polițistul a informat Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj cu privire cele sesizate.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, iar din primele verificări s-a stabilit că, în aceeași zi, în jurul orei 19.30, în timp ce bărbatul se afla la domiciliu, în locuința sa a pătruns o persoană mascată, care l-a agresat fizic și l-a amenințat, cerându-i bani.

Acesta a reusit să-i sustragă bărbatului, un telefon mobil și suma de 400 de lei, ulterior fugind din locuință.

Cu ocazia investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea acestuia, ca fiind un tânăr de 20 de ani, din comuna Mirșid.

Existând suspiciunea ca acesta s-ar afla într-o zona de pădure, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau, împreună cu cei ai Secției 1 Poliție Rurală Zalău, specialiști criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj au demarat investigații și căutări pentru depistarea tânărului.

În această dimineață, acesta a fost depistat pe un câmp. La vederea polițiștilor și jandarmilor, tânărul a încercat să fugă, însă a fost prins și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, în urma investigațiilor efectuate, bunurile sustrase au fost recuperate.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt, administrarea probatoriului și tragerea acestuia la răspundere penală.

Tânărul de 20 de ani a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bihor, urmând a fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.”