Un tânăr de de 25 de ani din Gălpâia a fost prins în trafic, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.Acestuiai-a fost deschis dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj au continuat acţiunile pe şoselele sălăjene, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, a conducerii cu viteză excesivă, a depăşirilor neregulamentare și, în general, a cauzelor generatoare de accidente rutiere.Inspectorul principal de poliție Ioana Lavinia lascău, purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, ne-a declarat:

”Duminică, 5 martie a.c., la ora 11.47, în localitatea sălăjeană Gălpâia, polițiștii rutieri din cadrul Poliţiei Oraşului Jibou au depistat în trafic un localnic de 25 de ani, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorului autoturismului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii rutieri au întocmit în cauză dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Atenție! Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv!

Alcoolul este unul din principalii factori de risc când vorbim despre conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

Alcoolul și drogurile afectează capacitățile unui șofer: afectează judecata (în special capacitatea de a aprecia corect distanțele, precum și nivelul de risc), induc vigilență scăzută, reacție întârziată, somnolență și scăderea acuității vizuale.

Legislația rutieră prevede că șoferii prinși la volan cu o concentrație alcoolică în aerul expirat de până la 0,40 mg./l alcool pur riscă să primească între 9 – 20 puncte de amendă (între 1.305 – 2.900 de lei) și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile, în timp ce șoferii care depășesc această concentrație alcoolică în aerul expirat vor fi încadrați la infracțiune, care se pedepsește, potrivit Codului Penal, cu închisoare între 1 și 5 ani.

Aceeași pedeapsă se aplică și în cazul conducerii vehiculelor sub influența substanțelor interzise!”