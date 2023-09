Un tânăr de 19 ani din Zalău este cercetat penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Chiar dacă legislația prevede închisoare cu executare pentru cei care sunt implicați în accidente rutiere mortale, în timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis, se pare că pentru un tânăr de 19 ani din Zalău, nu este suficient pentru a-l împiedica să consume droguri, iar ulterior, să conducă un autoturism. Despre acest subiect, ofițerul de presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, Diana Bonțe, ne-a declarat pentru Sălăjeanul Info:

”La data de 10 septembrie a.c., la ora 00.34, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău au oprit în trafic pentru control un autoturism, condus de un tânăr de 19 ani, din Zalău.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ, însă în urma testării preliminare de drog, al cărei rezultat a fost pozitiv, există suspiciunea că tânărul ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv.

Celui în cauză i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive, iar polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalău au întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Pentru a preveni producerea unor evenimente neplăcute polițiștii sălăjeni vă recomandă să nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv. Alcoolul este unul din principalii factori de risc când vorbim despre conducerea vehiculelor pe drumurile publice. Alcoolul si drogurile afectează capacitățile unui șofer afectează judecata, induc vigilența scăzută, reacție scăzută, somnolență, și scăderea acuității vizuale. Legislația rutieră prevede că șoferii prinși la volan cu o concentrație alcoolică in aerul expirat de până la 0,40 mg/L alcool pur, riscă să primească intre 9 și 20 de puncte de amendă și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile, în timp ce șoferii care depășesc aceasta concentrație alcoolică in aerul expirat vor fi încadrați la infracțiune care se pedepsește potrivit codului penal cu închisoare între 1 și 5 ani. Aceeași pedeapsa se aplica și în cazul conducerii vehiculelor sub influența substanțelor interzise”