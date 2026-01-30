Tribunalul Federal Elvețian a decis să retrimită spre rejudecarea TAS decizia privind acordarea medaliei de bronz la sol gimnastei Ana Maria Bărbosu, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Veste surprinzătoare pentru gimnasta Ana Maria Bărbosu. La un an și jumătate după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase medalia de bronz după evoluția de la Jocurile Olimpice de la Paris, Tribunalul Federal Elvețian întoarce cazul spre rejudecare.

Sabin Gherdan, avocatul Anei Maria Bărbosu, transmite:

”Este o decizie oficială, astăzi am primit comunicarea de la Tribunalul Federal Elvețian. Nicăieri în hotărârea Tribunalului Federal Elvețian nu se mențioanează faptul că Ana a pierdut medalia sau că i se ia medalia Anei. Există această posibilitate ca hotărârea să rămână aceeași și după această rejudecare”.

Gimnasta din Statele Unite, Jordan Chiles, care s-a clasat a cincea în finală, a obținut rejudecarea. Ea se bazează pe faptul că o nouă probă video va demonstra cum contestația din ziua finalei la sol ar fi fost depusă în timp util.

Urmează acum ca judecătorii de la Lausanne să decidă cine are dreptate. Cauza și-ar putea găsi rezolvarea abia după Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

„În primul şi în primul rând, doar avocaţii au fost notificaţi. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public deocamdată. Din ceea ce ştim acum, se va publica mâine pe site. Deocamdată au fost notificate părţile. Studiem şi noi verdictul şi ne pregătim pentru următorii paşi. Această decizie spune că s-a respins apelul pentru Sabrina Voinea, tribunalul a reanalizat probele pe care federaţia de gimnastică americană le-a adus în discuţie şi le-a trimis spre reevaluare la TAS. Deocamdată, ceea ce se înţelege acum, în momentul de faţă, este ceea ce apare în comunicatul emis de avocaţi. Urmează ca mâine, după ce apare pe site şi întregul raport să putem face mai multe comentarii”, a declarat președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român , Mihai Covaliu.

Preşedintele COSR a declarat totodată că instituţia pe care o conduce va analiza foarte bine întregul raport al Tribunalului Federal Elveţian înainte de a decide strategia pe care o va aborda la TAS.

„Noi apărăm poziţia României în primul şi în primul rând, pentru că este firesc, şi asta este datoria noastră. Vom vedea care sunt următorii paşi de făcut. Acum informaţia este proaspătă, nu vrem să ne pripim. Trebuie să analizăm foarte bine situaţia, să vedem ce strategie vom avea pentru a continua acest demers. Să vedem ce apare mâine pe site vizavi de întregul raport”.

Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz după o decizie a Tribunalului de Arbitraj al Sportului

România a cucerit medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 prin Ana Bărbosu. Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Voinea şi pe 5 de americanca Jordan Chiles.

Apoi, atât federaţia de gimnastică din SUA, cât şi gimnasta română Sabrina Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elveţian.

România nu mai obţinuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012, de la Londra, când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

Așadar, Ana Maria Bărbosu a fost deposedată de medalia olimpică, după ce apelul depus de delegația Statelor Unite a fost aprobat de Tribunalul Federal Elvețian.

Verdictul în cazul medaliei va fi dat după ancheta Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.