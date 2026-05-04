Primele săptămâni din viața unui nou-născut nu mai sunt doar responsabilitatea mamei. În 2026, legislația din România încurajează tații sălăjeni să se implice activ în îngrijirea bebelușilor încă din prima zi. Prin concediul paternal, tăticii angajați pot beneficia de până la 15 zile lucrătoare plătite, un drept care nu depinde de vechimea în muncă sau de starea civilă a părinților, ci doar de dorința de a fi alături de familie.

Conform reglementărilor actualizate, orice tată cu un contract legal de muncă are dreptul la 10 zile de concediu paternal. Această perioadă se poate prelungi cu încă 5 zile dacă tatăl obține un atestat de puericultură, facilitate care acum poate fi folosită pentru fiecare copil nou-născut, nu doar pentru primul. Pentru a beneficia de acest drept, tăticii trebuie să depună o cerere la angajator împreună cu certificatul de naștere al copilului, în primele 8 săptămâni de la fericitul eveniment.

Această măsură este una extrem de benefică, deoarece nu doar că echilibrează balanța responsabilităților în cuplu, dar pune bazele unei legături emoționale puternice între tată și copil încă din primele clipe. Într-o societate modernă, prezența tatălui acasă nu mai este un lux, ci o necesitate pentru stabilitatea emoțională a întregii familii, transformând „concediul” într-o investiție prețioasă în viitorul noului membru al comunității sălăjene.

Dincolo de aspectele pur administrative și de cele 15 zile de repaus de la activitatea profesională, consolidarea dreptului la concediu paternal reprezintă o investiție directă în sănătatea emoțională a familiei moderne, oferindu-le taților șansa de a depăși rolul tradițional de simpli susținători financiari și de a deveni piloni activi în creșterea copiilor încă din primele clipe de viață, fapt ce nu doar că sprijină mamele în perioada critică de după naștere, dar pune și bazele unei legături indestructibile părinte-copil, esențială pentru echilibrul generațiilor viitoare din județul nostru.