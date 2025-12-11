Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curtea Constituțională de AUR.

”Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor – respingere” – a transmis biroul de presă al CCR.

Este vorba despre sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare al Guvernului Bolojan, prin care sunt prevăzute majorări ale taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe.

Curtea Constituțională a stabilit că reexaminarea de către Parlament a legii criticate – adoptate inițial prin procedura angajării răspunderii Guvernului – pentru punerea de acord a prevederilor neconstituționale din cuprinsul acesteia cu Decizia Curţii Constituţionale nr.481/2025 s-a realizat, în mod corect, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului. Prin urmare, legea criticată nu încalcă art.1 alin.(4) și (5), art.114 și art.147 din Constituție.

Calculele făcute deja de primari arată că impozitele pe locuințe se pot majora cu aproape 80%, iar la mașinile care poluează vorbim de o dublare. Pentru a intra în vigoare măsurile mai au nevoie să fie promulgate de șeful statului.

Judecătorii Curții Constituționale au respins contestația AUR referitoare la măsurile fiscal-bugetare decise de guvern pentru reducerea deficitului.

Procentul de majorare a taxelor, care include și o indexare cu inflația, a fost calculat de primarii de municipii, după o discuție cu premierul Ilie Bolojan. Taxele locale sunt stabilite și majorate prin hotărâri de consilii locale, dar în limitele impuse de lege, în acest caz Codul Fiscal.

Și cei cu mașini electrice, scutite până acum, vor achita un impozit de 40 de lei, iar la hibride reducerea fiscală se taie la jumătate. Asta pentru că impozitul va lua în calcul și capacitatea cilindrică, dar și normă de poluare.

Vor fi taxate și mărfurile venite din afara Uniunii Europene, în coletele pe care le comandăm de exemplu din China ori Turcia. Pentru pachetele sub 150 de euro se introduce o taxă de 25 de lei.

Pachetul de măsuri vine cu schimbări și pentru investitori. Dividendele, câștigurile din burse și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10% în prezent, iar cine va dori să-și înființeze o afacere vă trebui să asigure un capital minim de 500 de lei și să deschidă un cont bancar.

Tot de la începutul anului viitor, persoanele fizice care își închiriază locuințele pe termen scurt vor avea obligația să dețină casă de marcat și să dea bon fiscal.