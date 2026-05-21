Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău a devenit centrul roboticii și al creativității din județ, găzduind ediția din acest an a prestigiosului festival-concurs „RoboDream”. Evenimentul a reunit zeci de elevi și cadre didactice din întreg județul Sălaj, oferindu-le tinerilor șansa de a-și pune în valoare inventivitatea. Echipele participante au demonstrat abilități remarcabile prin proiecte inovatoare, machete complexe și creații artistice de impact.Această explozie de inovație și creativitate dedicată viitorului științelor a beneficiat de o organizare riguroasă și de un puternic sprijin din partea autorităților educaționale. La eveniment a participat inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, prof. Bancea Gheorghe, care a aprobat oficial proiectul alături de inspectorul educativ, prof. dr. Rus Mădălina-Ioana. Concursul, structurat pe trei secțiuni distincte — proiecte, machete și creații artistice —, a transformat unitatea de învățământ gazdă într-un pol al tehnologiilor moderne.

Managementul tehnic și logistic al întregii competiții a fost asigurat de o echipă dedicată din cadrul liceului. Alături de conducerea instituției, profesorii organizatori au ghidat pașii concurenților și au supervizat standurile expoziționale unde ideile elevilor au prins viață.

Dincolo de spectacolul tehnologic, obiectivul major al acestui festival-concurs județean, la care participarea a fost complet gratuită, rămâne stimularea inovației timpurii. Prin valorificarea cunoștințelor dobândite în mediul formal și nonformal, competiția le-a deschis tinerilor de gimnaziu și liceu noi oportunități în domeniile STEM. Evaluarea riguroasă a juriului mixt a premiat originalitatea, transformând evenimentul într-o veritabilă rampă de lansare pentru inginerii de mâine.

Ediția din acest an a lăsat în urmă o listă valoroasă de laureați, printre care se numără tinerii Țurcaș Nicolas de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, Meseșan Raul și Toth Simeon de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, echipa formată din Marincaș Ruben, Mesaroș Andrei și Șopterean Marius de la Școala Gimnazială Numărul 1 Românași, precum și Perneș Stoica Matei Ionuț de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, performanțele acestora demonstrând public faptul că obiectivul major al acestui ambițios proiect educațional a fost pe deplin atins.